Стартовала продажа билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", который пройдет в Харькове

Стоимость пропусков на поединок чемпионата Украины начинается с 30 гривен

Сегодня стартует продажа билетов на матч 31-го тура Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо". Поединок состоится в Харькове на ОСК "Металлист" (базовый день – 26 мая).



Реализация пройдет в два этапа.



1-й этап (с 18 по 23 апреля). Приобрести билеты смогут:



– владельцы абонементов;



– болельщики, посетившие в 2017 году в Харькове одну или несколько игр "горняков" в чемпионате Украины (получат СМС со специальным кодом);



– любители футбола, купившие билеты на встречу "Шахтер" – "Александрия" (отдельно возврату не подлежат).



2-й этап (с 24 апреля). Свободная продажа.



Также напоминаем, что у вас есть возможность приобрести абонемент на все матчи "оранжево-черных" в Харькове до конца сезона, включая игру с "Динамо".



Стоимость билетов/абонементов (грн.):