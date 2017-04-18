  • Александрия
  • Волынь
  • Ворскла
  • Динамо
  • Днепр
  • Заря
  • Звезда
  • Карпаты
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 11:41  Версия для печати  Отправить другу
×
Стартовала продажа билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", который пройдет в Харькове http://www.segodnya.ua/img/article/10137/20_main.1492505367.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10137/20_tn.1492505367.jpg Новости Стоимость пропусков на поединок чемпионата Украины начинается с 30 гривен
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Стартовала продажа билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", который пройдет в Харькове

Стоимость пропусков на поединок чемпионата Украины начинается с 30 гривен

Сегодня стартует продажа билетов на матч 31-го тура Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо". Поединок состоится в Харькове на ОСК "Металлист" (базовый день – 26 мая).

Реализация пройдет в два этапа.

1-й этап (с 18 по 23 апреля). Приобрести билеты смогут:

– владельцы абонементов;

– болельщики, посетившие в 2017 году в Харькове одну или несколько игр "горняков" в чемпионате Украины (получат СМС со специальным кодом);

– любители футбола, купившие билеты на встречу "Шахтер" – "Александрия" (отдельно возврату не подлежат).

2-й этап (с 24 апреля). Свободная продажа.

Также напоминаем, что у вас есть возможность приобрести абонемент на все матчи "оранжево-черных" в Харькове до конца сезона, включая игру с "Динамо".

Стоимость билетов/абонементов (грн.):

  "Шахтер" – "Динамо" Абонемент (4 матча ЧУ + поединок КУ)
Standard 6 30 70
Standard 5 50 120
Standard 4 80 185
Standard 3 120 240
Standard 2 150 330
Standard 1 200 425
Club 1936 700 2 800
Shakhtar Lounge 2 000 6 000
Sky Box 5 000 11 000

×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"