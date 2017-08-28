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Сегодня, 11:24  Версия для печати  Отправить другу
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Тарас Степаненко: "Я не согласен с решением "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/10507/5_main.1503908958.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10507/5_tn.1503908958.jpg Новости Игрок "Шахтера" – о несостоявшемся поединке чемпионата Украины
Тарас Степаненко. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Тарас Степаненко. Фото ФК "Шахтер"

Тарас Степаненко: "Я не согласен с решением "Динамо"

Игрок "Шахтера" – о несостоявшемся поединке чемпионата Украины

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал ситуацию с несостоявшимся матчем "Мариуполь" – "Динамо".

"Я не согласен с решением "Динамо". Потому что в Мариуполе появился большой футбол, люди этого заслужили. Они долгое время жили в страхе, в связи с тем, что рядом происходили военные действия. Но сейчас все стабилизировалось, в Мариуполе дети ходят в школу, люди ходят на работу и все спокойно. Уже не одна команда приезжала туда играть. Мне кажется, жители города заслужили право почувствовать себя частью Украины и ощутить атмосферу большого футбола в своем городе.

И я, и футбольный клуб "Шахтер", с нетерпением ждем, когда мы будем играть в Мариуполе. Я думаю, что это будет большой праздник и большое событие для города. Мы будем играть недалеко от нашего дома и эти мысли для нас приятны. Мы должны помогать стране объединятся, а не разъединять людей", – сказал Степаненко.

Ранее капитан "Шахтера" Дарио Срна заявил, что команде будет приятно поехать в Мариуполь.
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Источник: Террикон
Тэги: футбол, Шахтер Донецк, Тарас Степаненко

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