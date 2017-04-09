Тренер "Черноморца": "Счет 2:2 был более закономерный"

Александр Бабич считает, что сегодня в Харькове не обошлось без фарта

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал игру своих подопечных против "Шахтера" (2:1) в чемпионате Украины.

– Матч получился эмоциональный. Мы столкнулись с кадровыми проблемами. В последние сутки пытались перестроить свои позиции. Вынужденно опустили Татаркова в крайние защитники. Что касается самого поединка, то мы хотели действовать организованно от обороны и использовать контратаки. Понимали, что каждый футболист "Шахтера" несет угрозу, поэтому настраивали ребят прежде всего на игру один в один. Не все у нас получалось, было много опасных моментов у наших ворот. Однако мы выдержали, терпели и работали до конца. Знали, что соперник пойдет большими силами вперед, и рассчитывали на свободные зоны, на контратакующие действия. С нашей стороны было очень много работы без мяча, и я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые выполнили установку до конца.

– Насколько реально добыть путевку в еврокубки?

– Когда начинался чемпионат с трех неудачных матчей, у нас была встреча, на которой мы старались не поднимать никаких разговоров о целях на сезон. Мы шли от игры к игре. И, оказавшись в шестерке лучших, перед нами стала задача – бороться с любым соперником и пытаться победить. Конкретной цели попасть в Лигу Европы перед нами нет. Понимаем, что нам не хватает кадрового потенциала и на данный момент команда еще сыровата для борьбы за еврокубки. Это лично мое мнение.

– Считаете, ваши слова перед матчем, что едете обыгрывать "Шахтер", материализовались или вы более практичный человек?

– Этими словами я хотел, прежде всего, вселить уверенность в своих подопечных. Всегда пытаюсь донести, что неважно, с кем играем: у футболиста соперника также есть две руки, две ноги, голова. Да, возможно, мастерство повыше, но за счет правильной организации можно добиваться успеха. Конечно, это в какой-то мере помогло, но сегодня без фарта, без везения не обошлось. Если бы счет был 2:2, это был бы также положительный результат и, наверное, более закономерный.