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8 Апреля 2017, 18:35  Версия для печати  Отправить другу
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В Харькове перед матчем с "Черноморцем" состоится автограф-сессия игрока "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/10111/89_main.1491666450.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10111/89_tn.1491666450.jpg Новости Мероприятие пройдет в фан-шопе "горняков" на стадионе "Металлист"
Матч &quot;Шахтер&quot; - &quot;Черноморец&quot; пройдет в воскресенье. Фото shakhtar.com
Матч "Шахтер" - "Черноморец" пройдет в воскресенье. Фото shakhtar.com

В Харькове перед матчем с "Черноморцем" состоится автограф-сессия игрока "Шахтера"

Мероприятие пройдет в фан-шопе "горняков" на стадионе "Металлист"

В воскресенье перед матчем 24-го тура чемпиоанта Украины "Шахтер" – "Черноморец" состоится автограф-сессия игрока "Шахтера". Пройдет мероприятие на стадионе "Металлист" в Fan Shop горняков, начало – в 15:00.

Имя футболиста пока не разглашается.

Чемпионат Украины: расписание и результаты матчей 24-го тура
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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