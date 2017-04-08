В Харькове перед матчем с "Черноморцем" состоится автограф-сессия игрока "Шахтера"

Мероприятие пройдет в фан-шопе "горняков" на стадионе "Металлист"

В воскресенье перед матчем 24-го тура чемпиоанта Украины "Шахтер" – "Черноморец" состоится автограф-сессия игрока "Шахтера". Пройдет мероприятие на стадионе "Металлист" в Fan Shop горняков, начало – в 15:00.

Имя футболиста пока не разглашается.

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