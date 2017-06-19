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Сегодня, 13:17  Версия для печати  Отправить другу
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В Харькове стартовала продажа абонементов "Шахтера" на новый сезон http://www.segodnya.ua/img/article/10312/28_main.1497867424.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10312/28_tn.1497867424.jpg Новости Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard
Схема харьковского стадиона. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Схема харьковского стадиона. Фото ФК "Шахтер"

В Харькове стартовала продажа абонементов "Шахтера" на новый сезон

Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard

В кассах ОСК "Металлист" с сегодняшнего дня доступны абонементы – 2017/18 на домашние матчи "Шахтера" в Харькове.

19 и 20 июня предусмотрена приоритетная реализация для владельцев абонементов прошлого сезона, с 21 по 30 июня будет открыта свободная продажа.

Первыми обладателями сезонных билетов стали Дмитрий Сафонов и Вячеслав Радченко.

– Родился я в Донецке, но сейчас проживаю в Харькове, – рассказывает предприниматель Дмитрий Сафонов. – Давно являюсь болельщиком "Шахтера". Рад, что есть возможность наблюдать игры любимого клуба вживую. Это не первый мой абонемент, в прошлом сезоне также приобретал на вторую часть чемпионата. В целом очень удобно. Купил абонемент и сыну, так что постараемся посетить все домашние матчи "горняков". Обязательно воспользуемся приоритетным правом покупки билетов на поединки Лиги чемпионов.

– Я коренной харьковчанин, но поддерживал и "Шахтер", так как считаю его братским клубом, – говорит Вячеслав Радченко. – Приобрел абонемент и десятилетнему сыну. Он занимается футболом в ДЮСШ и с интересом следит за игрой команды Паулу Фонсеки, так что вместе будем ходить на стадион и болеть за "оранжево-черных". Желаю ребятам повторить успех минувшего сезона и успешно выступить в Лиге чемпионов.

Напомним, что абонемент дает скидку 20% на билеты и пакеты Лиги чемпионов, позволяет приоритетно купить тикеты на все еврокубковые матчи, экономить время и средства, приобретая билеты на все игры чемпионата Украины, а также получить постоянное место на трибуне стадиона и скидку до 15% на атрибутику в Fan Shop.

Абонементы доступны в кассах ОСК "Металлист" (с 9:00 до 20:00 без перерыва) или онлайн на официальном сайте "Шахтера".

Стоимость абонементов:

Standard: 290, 490, 890, 1 090, 1 590 и 1 890 гривен;
Club 1936 (без пакета гостеприимства): 5 600 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 20 000 гривен;
"Семейный клуб": 890 гривен (детям до 17 лет – скидка 50%).

Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard.
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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, абонемент, Шахтер Донецк

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