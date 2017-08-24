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"Верес" продал право трансляций домашних матчей за 400 тысяч гривен http://www.segodnya.ua/img/article/10499/22_main.1503559834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10499/22_tn.1503559834.jpg Новости Матч против "Шахтера" смогут увидеть зрители по всей Украине
Фото ФК &quot;Верес&quot;
Фото ФК "Верес"

"Верес" продал право трансляций домашних матчей за 400 тысяч гривен

Матч против "Шахтера" смогут увидеть зрители по всей Украине

Новичок Премьер-лиги ровненский "Верес" продал права на трансляцию матча 7-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" и последующие домашние встречи.

Заявленная сумма сделки – 400 000 гривен.

Как рассказал президент "Верес" Алексей Хахлев, это может быть первым шагом к тесному, взаимовыгодному и длительному сотрудничеству.

Первый из серии трансляций в этом сезоне матч "Верес" – "Шахтер" будет в прямом эфире на канале "24" уже в это воскресенье, 27 августа, в 17:00

А болельщики Ровенской области смогут посмотреть его также в эфире официального информационного партнера "Вереса", телеканала "Ровно 1".

Напомним, "Верес" выставил на аукцион права на показ матча с "Шахтером". Клуб предупредил, что, если никто не изъявит желание приобрести права на трансляцию матча, он будет показан только в одном регионе.
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Источник: Официальный сайт НК "Верес"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Верес Ровно

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