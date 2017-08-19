Виктор Коваленко: "Шахтер" в играх с "Олимпиком" потерял, наверное, наибольшее количество очков"

Полузащитник "горняков" – о предстоящем донецком дерби

Игрок "Шахтера" Виктор Коваленко поделился ожиданиями от матча чемпионата Украины с "Олимпиком" в интервью "Футбол NEWS".

"В прошлом сезоне в матчах с "Олимпиком" "Шахтер" потерял, наверное, наибольшее количество очков. Сейчас постараемся забить столько, сколько нам будет нужно, чтобы выиграть, и, конечно, не допустить ошибки, как в прошлом сезоне, когда "Олимпик" в итоге отбирал у нас очки.

У соперника хорошая команда, хорошие нападающие: они, можно сказать, делают всю погоду. "Олимпик" занимает хорошее место, на котором он и должен быть", – сказал Коваленко.

Напомним, что перед дерби "Шахтер" прогулялся по городу, а Андрей Пятов заявил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".