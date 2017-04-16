"Волынь" выиграла первый матч с октября прошлого года

Луцкий клуб на своем поле обыграл "Звезду" и прервал семиматчевую серию из поражений

Луцкая "Волынь" в матче 25-го тура чемпионата Украины на своем поле минимально обыграла кропивницкую "Звезду".

Победный гол забил 19-летний форвард лучан Сергей Петров. При этом гости почти полчаса провели в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Дмитрий Билоног.

"Волынь" одержала первую победу с октября 2016 год. Тогда в 12-м туре подопечные Виталия Кварцяного обыграли "Днепр" (3:0).

Таким образом, клуб из Луцка не мог выиграть на протяжении 12 матчей подряд. При этом серия из поражений насчитывала семь матчей.

"Волынь" – "Звезда" – 1:0

Гол: Петров (32)

"Волынь": Кичак, Никитюк, Горопевшек, Логинов, Романюк, Задерецкий, Тетеренко, Герасимюк, Дудик (Ильницкий, 90+6), Диденко (Чепелюк, 77), Петров.

"Звезда": Паст, Фатеев, Бацула, Перейра, Ситало, Драченко, Загальский (Жуков, 79), Лупашко, Билоног, Чичиков (Эсеола, 46), Збунь (Щедрый, 65).

Предупреждения: Никитюк (2), Диденко (40), Билоног (49), Загальский (50), Задерецкий (75), Чепелюк (82), Кичак (90+6)

Удаление: Билоног (67).