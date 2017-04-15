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"Ворскла" и "Карпаты" не смогли забить голов в матче ЧУ http://www.segodnya.ua/img/article/10132/21_main.1492260770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10132/21_tn.1492260770.jpg Новости Полтавчане сегодня могут потерять лидерство во второй "шестерке" чемпионата Украины
&quot;Ворскла&quot; - &quot;Карпаты&quot; - 0:0. Фото vorskla.com.ua
"Ворскла" - "Карпаты" - 0:0. Фото vorskla.com.ua

"Ворскла" и "Карпаты" не смогли забить голов в матче ЧУ

Полтавчане сегодня могут потерять лидерство во второй "шестерке" чемпионата Украины

В матче 25-го тура чемпионата Украины "Ворскла" – "Карпаты" зафиксирована ничья. Поединок прошел в субботу в Полтаве и завершился со счетом 0:0.

"Ворскла" продолжает лидировать во второй шестерке чемпионата Украины, набрав 28 очков. Шансы выбиться в лидеру есть у "Стали", которая позже сегодня сыграет с "Днепром" на выезде. У "Карпат" стало 18 очков.

Таблица второго этапа чемпионата Украины.

"Ворскла" – "Карпаты" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Чижов (32) – Нестеров (79)

Все матчи чемпионата Украины 2016/17
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , Ворскла Полтава

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