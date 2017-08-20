"Ворскла" вышла на третье место в чемпионате Украины

В шестом туре команда из Полтавы минимально обыграла "Мариуполь"

В матче шестого тура чемпионата Украины "Ворскла" обыграла "Мариуполь". Поединок в воскресенье прошел в Полтаве и завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил защитник Александр Чижов, замкнувший навес с углового.

Статистика матча (в скобках – показатели первого тайма):

Удары: 7 (5) – 3 (2)

Удары в створ: 4 (2) – 3 (1)

Угловые: 4 (1) – 1 (0)

Вне игры: 1 (0) – 2 (1)

После этого матча "Ворскла" набрала 13 очков и поднялась на третье место в таблице ЧУ. Ранее занимавший эту позицию "Олимпик" в шестом туре уступил "Шахтеру". У "Мариуполя" осталось 8 очков и шестое место в таблице.

Таблица чемпионата Украины.

"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0 (0:0)

Гол: Чижов (83)

Желтые карточки: Скляр (66), Чижов (72) – Насонов (56), Кольцов (71), Рудика (79)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы. "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью – 0:0.