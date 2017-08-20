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Вчера, 21:23  Версия для печати  Отправить другу
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"Ворскла" вышла на третье место в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10488/37_main.1503253417.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10488/37_tn.1503253417.jpg Новости В шестом туре команда из Полтавы минимально обыграла "Мариуполь"
&quot;Ворскла&quot; - &quot;Мариуполь&quot; - 1:0. Фото fcmariupol.com
"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0. Фото fcmariupol.com

"Ворскла" вышла на третье место в чемпионате Украины

В шестом туре команда из Полтавы минимально обыграла "Мариуполь"

В матче шестого тура чемпионата Украины "Ворскла" обыграла "Мариуполь". Поединок в воскресенье прошел в Полтаве и завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил защитник Александр Чижов, замкнувший навес с углового.

Статистика матча (в скобках – показатели первого тайма):

Удары: 7 (5) – 3 (2)
Удары в створ: 4 (2) – 3 (1)
Угловые: 4 (1) – 1 (0)
Вне игры: 1 (0) – 2 (1)

После этого матча "Ворскла" набрала 13 очков и поднялась на третье место в таблице ЧУ. Ранее занимавший эту позицию "Олимпик" в шестом туре уступил "Шахтеру". У "Мариуполя" осталось 8 очков и шестое место в таблице.

Таблица чемпионата Украины.

"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0 (0:0)
Гол: Чижов (83)
Желтые карточки: Скляр (66), Чижов (72) – Насонов (56), Кольцов (71), Рудика (79)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы. "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью – 0:0.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Ворскла Полтава

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