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Выбор для клубов: пять форматов следующего чемпионата Украины по футболу http://www.segodnya.ua/img/article/10132/35_main.1492271515.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10132/35_tn.1492271515.jpg Новости Увеличения количества участников Премьер-лиги не будет
Фото &quot;Сегодня&quot;
Фото "Сегодня"

Выбор для клубов: пять форматов следующего чемпионата Украины по футболу

Увеличения количества участников Премьер-лиги не будет

На этой неделе клубы украинской Премьер-лиги получили варианты формата следующего чемпионата. Всего их пять – и ни в одном не предусмотрено увеличение количества участников чемпионата. Будет 12 клубов. 

Вариант 1.

Тут предусмотрена точно такая же схема турнира, по которой проводится чемпионат в текущем сезоне. Команды играют в два круга, а потом делятся на шестерки, в которых каждый по два раза встречается с каждым. После первого этапа очки сохраняются, а в первую лигу выбывают два коллектива.

Вариант 2

Все то же самое, за одним исключением. Лучшая команда второй шестерки играет плей-офф за право выхода в Лигу Европы с четвертым или пятым местом (все зависит от еврокубковых раскладов). Причем планируется два матча – по одному дома и в гостях. Сначала на поле седьмой команды.

Вариант 3

Точно такой же расклад, как во втором варианте, но в первую лигу сразу вылетает один коллектив, а еще два играют стыковые матчи: 11-е место УПЛ – со вторым местом ПФЛ, 10-е место УПЛ – с третьим местом ПФЛ. Первые поединки в этих плей-офф пройдут на полях команд первой лиги.

Вариант 4

Чемпионат проводится в три круга – всего 33 тура. Третий круг является зеркальным отражением первого или же Дирекция УПЛ проводит дополнительную жеребьевку третьего круга. Две команды напрямую покидают элитный дивизион.

Вариант 5

Первый этап соревнований – два круга. После этого команды делятся на три четверки: с 1-го по 4-е места, с 5-го по 8-е места, с 9-го по 12-е места. В квартетах проводится еще два круга (шесть матчей). Очки, заработанные на первом этапе, сохраняются.

 
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Источник: zbirna.com
Тэги: футбол, чемпионат Украины, премьер-лига

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