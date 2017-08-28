  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 12:27  Версия для печати  Отправить другу
×
Ярослав Ракицкий: "Нужно приезжать в Мариуполь, потому что это – Украина" http://www.segodnya.ua/img/article/10507/31_main.1503912453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10507/31_tn.1503912453.jpg Новости Игрок "Шахтера" – о ситуации вокруг матчей чемпионата Украины в Мариуполе
Ярослав Ракицкий. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Ярослав Ракицкий. Фото ФК "Шахтер"

Ярослав Ракицкий: "Нужно приезжать в Мариуполь, потому что это – Украина"

Игрок "Шахтера" – о ситуации вокруг матчей чемпионата Украины в Мариуполе

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий рассказал о ситуации с проведением матчей в Мариуполе и несостоявшейся игре "Мариуполь" – "Динамо".

"Боимся ли ехать в Мариуполь? Нет. Сто процентов. Красивый город, море рядом. Люди добрые всегда были. Очень приятно было туда приезжать раньше. С удовольствием бы поехал. Рад буду увидеть своих друзей футболистов. Они большие молодцы, сейчас преодолевают большой путь. Им предстоит ездить во Львов, да и вообще по всей Украине доведется поездить. Считаю, что нужно приезжать в Мариуполь, потому что это – Украина.

У меня в Мариуполе много друзей. Родственники живут. Я вот свою семью сейчас отправляю на отдых в Бердянск, который рядом. Ничего в этом страшного нет, они поедут на машине. Я не переживаю, потому что там все спокойно и хорошо.

Ситуация с матчем "Мариуполь" – "Динамо"? Я ничего не могу говорить по этому поводу. Если они не приехали на игру, пусть решает ФФУ, как надо поступить. Как я понимаю, это техническое поражение за неявку на матч. Мы же туда поедем – сто процентов. Я уверен, что будет полный стадион. И за нас будут болеть, и за "Мариуполь". И все будет замечательно", – сказал Ракицкий.

Напомним, ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь. А голкипер "горняков" Андрей Пятов признался, что у него там родители живут.

Юристы считают, что "Динамо" присудят техническое поражение.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Террикон
Тэги: футбол, Шахтер Донецк, Ярослав Ракицкий

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"