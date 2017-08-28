Ярослав Ракицкий: "Нужно приезжать в Мариуполь, потому что это – Украина"

Игрок "Шахтера" – о ситуации вокруг матчей чемпионата Украины в Мариуполе

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий рассказал о ситуации с проведением матчей в Мариуполе и несостоявшейся игре "Мариуполь" – "Динамо".

"Боимся ли ехать в Мариуполь? Нет. Сто процентов. Красивый город, море рядом. Люди добрые всегда были. Очень приятно было туда приезжать раньше. С удовольствием бы поехал. Рад буду увидеть своих друзей футболистов. Они большие молодцы, сейчас преодолевают большой путь. Им предстоит ездить во Львов, да и вообще по всей Украине доведется поездить. Считаю, что нужно приезжать в Мариуполь, потому что это – Украина.

У меня в Мариуполе много друзей. Родственники живут. Я вот свою семью сейчас отправляю на отдых в Бердянск, который рядом. Ничего в этом страшного нет, они поедут на машине. Я не переживаю, потому что там все спокойно и хорошо.

Ситуация с матчем "Мариуполь" – "Динамо"? Я ничего не могу говорить по этому поводу. Если они не приехали на игру, пусть решает ФФУ, как надо поступить. Как я понимаю, это техническое поражение за неявку на матч. Мы же туда поедем – сто процентов. Я уверен, что будет полный стадион. И за нас будут болеть, и за "Мариуполь". И все будет замечательно", – сказал Ракицкий.

Напомним, ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что "Шахтер" обязательно приедет в Мариуполь. А голкипер "горняков" Андрей Пятов признался, что у него там родители живут.

Юристы считают, что "Динамо" присудят техническое поражение.