  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 09:35  Версия для печати  Отправить другу
×
Юрист: "Перспективы "Динамо" выиграть суд в Лозанне очень туманные" http://www.segodnya.ua/img/article/10506/58_main.1503902533.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10506/58_tn.1503902533.jpg Новости Киевляне не явились на матч чемпионата Украины против "Мариуполя"
Киевляне не приехали на матч. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Киевляне не приехали на матч. Фото ФК "Динамо"

Юрист: "Перспективы "Динамо" выиграть суд в Лозанне очень туманные"

Киевляне не явились на матч чемпионата Украины против "Мариуполя"

Многострадальный матч между "Мариуполем" и киевским "Динамо", на который к пятнице было продано 9000 билетов, вчера так и не состоялся. Вице-чемпионы не явились на игру, предложив назначить для нее новую дату и выразив готовность приехать в Приазовье "после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском направлении".

Тем не менее ФК "Мариуполь" вчера вечером дома сыграл – только со сборной ветеранов нашего футбола. Этот вариант в интересах зрителей, когда стало понятно, что "Динамо" не приедет, предложила ФФУ. Кстати, в составе ретросборной было немало экс-динамовцев: Демьяненко, Ващук, Сирота, отметивших, что никаких проблем в Приазовье у них не возникло. После операции на колене у звездных гостей даже пять минут отбегал Маркевич, а Шевчук приехал сыграть в Мариуполь, несмотря на температуру. Началу же выставочного матча, завершившегося вничью – 2:2, предшествовал гимн Украины и выбивание на трибуны сувенирных мячей.

"Регламент УПЛ говорит только одно, что "Динамо" за неявку должно быть засчитано техническое поражение 0:3, – сказал нам футбольный юрист Дмитрий Коробко. – Плюс киевлян ждет от КДК штраф. А еще они должны компенсировать клубу-хозяину все расходы. Перенести игру на более поздний срок? В связи с чем? Самое интересное, что по ходу сезона "Мариуполь" и "Динамо" могут встретиться еще не раз, если учитывать Кубок и второй этап ЧУ. А две неявки на протяжении сезона – это автоматическое снятие с соревнований".

В случае присуждения 0:3 за неявку в Мариуполь "бело-синие" намерены подавать апелляцию в спортсуд Лозанны. "Как долго придется ждать окончательного решения? Думаю, все решится задолго до окончания сезона, поскольку дело по своему объему не настолько массивное, – говорит другой юрист, Маркиян Ключковский. – Хотя, если есть выводы правоохранительных органов, клуба-хозяина и ФФУ о том, что матч можно проводить, то непонятно, насколько вообще возможно это решение оспаривать".

"Перспективы "Динамо" выиграть дело в Лозанне очень туманные, – считает Коробко. – Притом, что затраты нужно будет понести немалые. Работа самого суда обойдется под 100 тысяч швейцарских франков".

О техническом поражении "Динамо" говорил вчера и глава ФФУ Андрей Павелко.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Автор: Кинзерский Эдуард
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"