Юрист: "Перспективы "Динамо" выиграть суд в Лозанне очень туманные"

Киевляне не явились на матч чемпионата Украины против "Мариуполя"

Многострадальный матч между "Мариуполем" и киевским "Динамо", на который к пятнице было продано 9000 билетов, вчера так и не состоялся. Вице-чемпионы не явились на игру, предложив назначить для нее новую дату и выразив готовность приехать в Приазовье "после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском направлении".

Тем не менее ФК "Мариуполь" вчера вечером дома сыграл – только со сборной ветеранов нашего футбола. Этот вариант в интересах зрителей, когда стало понятно, что "Динамо" не приедет, предложила ФФУ. Кстати, в составе ретросборной было немало экс-динамовцев: Демьяненко, Ващук, Сирота, отметивших, что никаких проблем в Приазовье у них не возникло. После операции на колене у звездных гостей даже пять минут отбегал Маркевич, а Шевчук приехал сыграть в Мариуполь, несмотря на температуру. Началу же выставочного матча, завершившегося вничью – 2:2, предшествовал гимн Украины и выбивание на трибуны сувенирных мячей.

"Регламент УПЛ говорит только одно, что "Динамо" за неявку должно быть засчитано техническое поражение 0:3, – сказал нам футбольный юрист Дмитрий Коробко. – Плюс киевлян ждет от КДК штраф. А еще они должны компенсировать клубу-хозяину все расходы. Перенести игру на более поздний срок? В связи с чем? Самое интересное, что по ходу сезона "Мариуполь" и "Динамо" могут встретиться еще не раз, если учитывать Кубок и второй этап ЧУ. А две неявки на протяжении сезона – это автоматическое снятие с соревнований".



В случае присуждения 0:3 за неявку в Мариуполь "бело-синие" намерены подавать апелляцию в спортсуд Лозанны. "Как долго придется ждать окончательного решения? Думаю, все решится задолго до окончания сезона, поскольку дело по своему объему не настолько массивное, – говорит другой юрист, Маркиян Ключковский. – Хотя, если есть выводы правоохранительных органов, клуба-хозяина и ФФУ о том, что матч можно проводить, то непонятно, насколько вообще возможно это решение оспаривать".

"Перспективы "Динамо" выиграть дело в Лозанне очень туманные, – считает Коробко. – Притом, что затраты нужно будет понести немалые. Работа самого суда обойдется под 100 тысяч швейцарских франков".

О техническом поражении "Динамо" говорил вчера и глава ФФУ Андрей Павелко.