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"Заря" арендовала у "Динамо" Калитвинцева http://www.segodnya.ua/img/article/7939/99_main.1485975030.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7939/99_tn.1485975030.jpg Новости Футболист будет выступать в луганской команде на протяжении года
Фото Instagram
Фото Instagram

"Заря" арендовала у "Динамо" Калитвинцева

Футболист будет выступать в луганской команде на протяжении года

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев перешел в луганскую "Зарю".

24-летний футболист будет выступать за команду Юрия Вернидуба на протяжении года на правах аренды. Контракт Калитвинцева с "Динамо" истекает летом 2018 года.

Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram.

"Уверен, что выступления в "Заре", которая ставит перед собой высокие турнирные задачи на внутренней арене и регулярно выступает на арене международной, дадут ему возможность раскрыть свой потенциал", – написал Шаблий.

Первую половину года Каливтвинцев провел в одесском "Черноморце", за который отыграл 12 матчей и  отдал две результативных передачи.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск, Владислав Калитвинцев

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