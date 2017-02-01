"Заря" арендовала у "Динамо" Калитвинцева

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Футболист будет выступать в луганской команде на протяжении года
Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев перешел в луганскую "Зарю".
24-летний футболист будет выступать за команду Юрия Вернидуба на протяжении года на правах аренды. Контракт Калитвинцева с "Динамо" истекает летом 2018 года.
Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram.
"Уверен, что выступления в "Заре", которая ставит перед собой высокие турнирные задачи на внутренней арене и регулярно выступает на арене международной, дадут ему возможность раскрыть свой потенциал", – написал Шаблий.
Первую половину года Каливтвинцев провел в одесском "Черноморце", за который отыграл 12 матчей и отдал две результативных передачи.
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