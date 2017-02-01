"Заря" арендовала у "Динамо" Калитвинцева

Футболист будет выступать в луганской команде на протяжении года

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев перешел в луганскую "Зарю".

24-летний футболист будет выступать за команду Юрия Вернидуба на протяжении года на правах аренды. Контракт Калитвинцева с "Динамо" истекает летом 2018 года.

Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram.

"Уверен, что выступления в "Заре", которая ставит перед собой высокие турнирные задачи на внутренней арене и регулярно выступает на арене международной, дадут ему возможность раскрыть свой потенциал", – написал Шаблий.

Первую половину года Каливтвинцев провел в одесском "Черноморце", за который отыграл 12 матчей и отдал две результативных передачи.