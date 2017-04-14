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"Заря" – "Динамо": анонс матча 14 апреля http://www.segodnya.ua/img/article/10128/39_main.1492154687.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10128/39_tn.1492154687.jpg Новости Вторая и третья команда чемпионата Украины встретятся в рамках 25-го тура Премьер-лиги
"Заря" &ndash; "Динамо": анонс матча 14 апреля

"Заря" – "Динамо": анонс матча 14 апреля

Вторая и третья команда чемпионата Украины встретятся в рамках 25-го тура Премьер-лиги

В центральном матче 25-го тура чемпионата Украины встретятся вторая и третья команды в турнирной таблице: киевское "Динамо" пожалует в гости к луганской "Заре".

Это будет третья встреча команд в текущем сезоне. На данный момент в очных поединках паритет – по одной победе на коллектив.

При этом луганчане огорчили киевлян в гостях, еще в прошлом году, а "бело-синие" взяли реванш на поле "Зари", два месяца назад. В том матче хозяева поля быстро вышли вперед – гол забил Дэннис Бонавентуре, но еще до перерыва Артем Беседин и Денис Грамаш принесли команде Сергея Реброва волевую победу.

После 24-х туров "Заря" отстает от "Динамо" уже на 11 очков, поэтому, скорее всего, луганчане будут беспокоиться не о борьбе за вторую строчку, а об удержании третьей, так как прямые конкуренты на "бронзу" находятся позади всего в шести очках.

"Заря" – "Динамо". Форма:

После выездного поражения от "Звезды" динамовцы перешли на схему игры в три защитника и успели одержать две разгромные победы над "Александрией" (4:1) и "Олимпиком" (4:0). В новой схеме по-другому заиграл Андрей Ярмоленко, который уже два матча подряд не уходит с поля без дубля. По четыре гола после зимней паузы забили Артем Беседин и Денис Гармаш.

"Динамо" – единственная команда, которая еще не теряла очки во втором этапе чемпионата страны. "Заря" таким достижением похвастаться не может. Более того, подопечные Юрия Вернидуба пока не выигрывали в матчах против первой шестерки – в стартовом матче второго этапа луганчане уступили "Шахтеру" (1:2), а во втором расписали мировую с "Александрией" (0:0).

"Заря" – "Динамо". Кадры:

Дисквалифицированных футболистов в составах команд нету. Впрочем, киевляне до сих пор не могут рассчитывать на травмированных Евгения Хачериди и Виктора Циганкова. У "Зари" в лазарете находятся Алексей Шевченко и Анджело Качавенда.

"Заря" – "Динамо". Статистика:

За всю историю противостояния "Заря" обыгрывала киевлян всего трижды, а в последний раз – в первом круге текущего чемпионата. Всего команды в рамках чемпионата Украины встречались 32 раза, "Динамо" одержало 22 победы, разница мячей – 66:17.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Сергея Реброва – 1.40, на ничью – 4.25, на победу "Зари" – 6.50.

"Заря" – "Динамо": когда и где смотреть. Матч состоится в Запорожье на стадионе "Славутич". Начало встречи – в 19:00. ТВ: "2+2".
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, анонс, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск

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