"Заря" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины

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В ворота "моряков" влетело пять голов
В седьмом туре чемпионата Украины луганская "Заря" принимала одесский "Черноморец".
Провалив старт сезона, луганчане набирают обороты перед стартом в еврокубках. "Заря" камня на камне не оставила на "моряках". Уже к десятой минуте в ворота "Черноморца" влетело два мяча от бразильского форварда Иури. Потом еще три. Один из них на счету Караваева, который после турецкого вояжа вернулся в "Зарю".
"Заря" – "Черноморец" – 5:0
Голы: Иури (2, 9), Гречишкин (26, пен.), Гордиенко (40), Караваев (82)
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