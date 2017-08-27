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"Заря" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10506/14_main.1503860224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10506/14_tn.1503860224.jpg Новости В ворота "моряков" влетело пять голов
Тренировка луганчан перед матчем. Фото ФК &quot;Заря&quot;
Тренировка луганчан перед матчем. Фото ФК "Заря"

"Заря" разгромила "Черноморец" в чемпионате Украины

В ворота "моряков" влетело пять голов

В седьмом туре чемпионата Украины луганская "Заря" принимала одесский "Черноморец".

Провалив старт сезона, луганчане набирают обороты перед стартом в еврокубках. "Заря" камня на камне не оставила на "моряках". Уже к десятой минуте в ворота "Черноморца" влетело два мяча от бразильского форварда Иури. Потом еще три. Один из них на счету Караваева, который после турецкого вояжа вернулся в "Зарю".

"Заря" – "Черноморец" – 5:0
Голы: Иури (2, 9), Гречишкин (26, пен.), Гордиенко (40), Караваев (82)

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Черноморец Одесса

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