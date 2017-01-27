Защитник Артем Шабанов стал игроком "Стали"

Контракт с футболистом подписан на два с половиной года

Каменская "Сталь" сообщает о подписании контракта сроком на 2,5 года с центральным защитником Артемом Шабановым.

Родился Артем Шабанов 7 марта 1992 года в Киеве. Выступал за два клуба – столичный "Арсенал" и луцкую "Волынь".

В составе канониров защитник отыграл четыре с половиной года, отметившись двумя играми за основу, больше играя за команду U-21 (86 матчей, 2 гола). В дальнейшем Шабанов три года выступал в "Волыни". В основном составе лучан на счету Артема 69 матчей и 1 гол, учитывая выступления в Кубке Украины.