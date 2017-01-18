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Защитник Михаил Сиваков покинул луганскую "Зарю" http://www.segodnya.ua/img/article/7895/43_main.1484757025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/43_tn.1484757025.jpg Новости Пока не известно в каком клубе игрок продолжит карьеру
Сиваков против Ибрагимовича в матче Лиги Европы. Фото AFP
Сиваков против Ибрагимовича в матче Лиги Европы. Фото AFP

Защитник Михаил Сиваков покинул луганскую "Зарю"

Пока не известно в каком клубе игрок продолжит карьеру

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что клуб покинул защитник команды Михаил Сиваков.

- Судя по всему, Михаил Сиваков продолжит карьеру в другом клубе. Пока даже я не знаю, в каком. У нас была с ним договоренность, что в случае появления предложения расторгнем контракт по обоюдному согласию. Поэтому на сегодня он расторгнут. Благодарим Михаила за то, что сделал для "Зари". За те игры, которые провел. Он помог команде достойно выступить в чемпионате Украины и в Лиге Европы. Были иногда ошибки, но их не бывает только у тех, кто ничего не делает. Желаем Михаилу плодотворно работать в другой команде.

Решение об уходе ему далось очень непросто. Трудно далось оно и нам. Футболисту 29 лет. Ему, наверное, нужно подумать о своем будущем в финансовом плане. У многих игроков, да и в принципе у людей, на первом плане стоит достаток и доход семьи. Ни в коем случае не осуждаю его. Если есть возможность заработать больше, то нужно это делать. Повторю, что Миша принес пользу нашей команде. Могу сказать в его адрес только слова благодарности. Условия перехода разглашать не будем ни мы, ни игрок.
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Источник: Официальный сайт ФК "Заря"
Тэги: футбол, Заря Луганск, Михаил Сиваков
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