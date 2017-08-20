"Зирка" обыграла "Зарю" и сравнялась с ней по очкам

"Заря", которая будет представлять Украину в групповом этапе Лиги Европы, набрала всего пять очков в шести матчах

В матче шестого тура украинской Премьер-лиги "Зирка" обыграла "Зарю". Поединок прошел в воскресенье в Кропивницком и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Романа Монарева.

Все голы были забиты в первом тайме. Гости вышли вперед на 19-й минуте усилиями Артема Громова, который на этой неделе подписал контракт с клубом. Хозяева смогли вначале отыграться (Ишем Эль Амдауи, 20-я минута), а затем и выйти вперед (Максим Прядун, 30).

После этого матча в активе "Зирки" стало 5 очков – столько же, сколько у "Зари". Луганский клуб будет представлять Украину в групповом этапе Лиги Европы как команда, ставшая третьей в прошлом сезоне.

Таблица чемпионата Украины.

"Зирка" – "Заря" – 2:1 (2:1)

Голы: Ишем Эль Амдауи (20), Максим Прядун (30) – Громов (19)

Желтые карточки: Ковалев (38), Ишем Эль Амдауи (53), Гедж (73) – Харатин (50), Чечер (52).

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), а "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1).