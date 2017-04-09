"Звезда" минимально обыграла "Ворсклу"

|8 Апреля 2017, 18:57
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В верхней части турнирной таблицы второй "шестерки" ЧУ команды расположились очень плотно
В матче 24-го тура чемпионата Украины "Звезда" обыграла "Ворсклу". Матч прошел в субботу в Кропивницком и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол на 60-й минуте забил испанский защитник "Звезды" Экиса Борха, который отличился после подачи с углового.
За десять минут до финального свистка "Ворскла" имела отличный шанс отыграться, но удар Ребенка пришелся в перекладину ворот "Звезды".
После этого матча в активе "Звезды" стало 26 очков, у "Ворсклы" осталось 27. В верхней части турнирной таблицы второй "шестерки" ЧУ команды расположились очень плотно.
"Звезда" – "Ворскла" – 1:0 (0:0)
Гол: Борха (60)
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