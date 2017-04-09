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8 Апреля 2017, 18:57  Версия для печати  Отправить другу
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"Звезда" минимально обыграла "Ворсклу" http://www.segodnya.ua/img/article/10111/92_main.1491667595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10111/92_tn.1491667595.jpg Новости В верхней части турнирной таблицы второй "шестерки" ЧУ команды расположились очень плотно
Матч на стадионе &quot;Зирка&quot; завершился со счетом 1:0. Фото vorskla.com.ua
Матч на стадионе "Зирка" завершился со счетом 1:0. Фото vorskla.com.ua

"Звезда" минимально обыграла "Ворсклу"

В верхней части турнирной таблицы второй "шестерки" ЧУ команды расположились очень плотно

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Звезда" обыграла "Ворсклу". Матч прошел в субботу в Кропивницком и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 60-й минуте забил испанский защитник "Звезды" Экиса Борха, который отличился после подачи с углового.

За десять минут до финального свистка "Ворскла" имела отличный шанс отыграться, но удар Ребенка пришелся в перекладину ворот "Звезды".

После этого матча в активе "Звезды" стало 26 очков, у "Ворсклы" осталось 27. В верхней части турнирной таблицы второй "шестерки" ЧУ команды расположились очень плотно.

Таблица чемпионата Украины.

"Звезда" – "Ворскла" – 1:0 (0:0)
Гол: Борха (60)

Все матчи чемпионата Украины 2016/17.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Звезда Кропивницкий

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