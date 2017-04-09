Автогол Сватка и дубль Довбика: обзор матча "Карпаты" – "Днепр"

Голы и лучшие момтенты матча 24-го тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Днепр"

Львовские "Карпаты" и "Днепр" в 24-м туре чемпионата Украины выдали боевую ничью на "Арене Львов".

Сначала "Карпаты" благодаря голу Сватка вышли вперед, но после перерыва дубль Довбика сделал счет в пользу гостей.

Впрочем, последнее слово в матче осталось за хозяевами, когда капитан команды Худобяк пробил Лунина.

"Карпаты" – "Днепр" – 2:2

Голы: Сваток (27, аг), Худобяк (68) – Довбик (50, 64)