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Вчера, 17:22  Версия для печати  Отправить другу
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Автогол Сватка и дубль Довбика: обзор матча "Карпаты" – "Днепр" http://www.segodnya.ua/img/article/10113/50_main.1491747775.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10113/50_tn.1491747775.jpg Фото и видео Голы и лучшие момтенты матча 24-го тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Днепр"

Автогол Сватка и дубль Довбика: обзор матча "Карпаты" – "Днепр"

Голы и лучшие момтенты матча 24-го тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Днепр"

Львовские "Карпаты" и "Днепр" в 24-м туре чемпионата Украины выдали боевую ничью на "Арене Львов".

Сначала "Карпаты" благодаря голу Сватка вышли вперед, но после перерыва дубль Довбика сделал счет в пользу гостей.

Впрочем, последнее слово в матче осталось за хозяевами, когда капитан команды Худобяк пробил Лунина.

"Карпаты" – "Днепр" – 2:2
Голы: Сваток (27, аг), Худобяк (68) – Довбик (50, 64)
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, обзор, видео голов, чемпионат Украины, ФК Днепр, Карпаты Львов

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