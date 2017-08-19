"Черноморец" – "Верес" – 0:1. Видео гола и обзор матча

Гол и лучшие моменты матча "Черноморец" – "Верес" в чемпионате Украины

Ровненский "Верес" обыграл одесский "Черноморец" в 6-м туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче на 92-й минуте забил Владимир Адамюк.

"Верес" поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Черноморец" потерпел пятое поражение в сезоне.

Напомним, сегодня "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик". Остальные матчи тура пройдут в воскресенье.

"Черноморец" – "Верес" – 0:1

Гол: Адамюк (90+2)