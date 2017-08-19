"Черноморец" – "Верес" – 0:1. Видео гола и обзор матча

|Вчера, 22:42
|
Гол и лучшие моменты матча "Черноморец" – "Верес" в чемпионате Украины
Ровненский "Верес" обыграл одесский "Черноморец" в 6-м туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче на 92-й минуте забил Владимир Адамюк.
"Верес" поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Черноморец" потерпел пятое поражение в сезоне.
Напомним, сегодня "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик". Остальные матчи тура пройдут в воскресенье.
"Черноморец" – "Верес" – 0:1
Гол: Адамюк (90+2)
Добавить комментарий: