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Вчера, 22:42  Версия для печати  Отправить другу
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"Черноморец" – "Верес" – 0:1. Видео гола и обзор матча http://www.segodnya.ua/img/article/10487/3_main.1503171746.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10487/3_tn.1503171746.jpg Фото и видео Гол и лучшие моменты матча "Черноморец" – "Верес" в чемпионате Украины

"Черноморец" – "Верес" – 0:1. Видео гола и обзор матча

Гол и лучшие моменты матча "Черноморец" – "Верес" в чемпионате Украины

Ровненский "Верес" обыграл одесский "Черноморец" в 6-м туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче на 92-й минуте забил Владимир Адамюк.

"Верес" поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Черноморец" потерпел пятое поражение в сезоне.

Напомним, сегодня "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик". Остальные матчи тура пройдут в воскресенье.

"Черноморец" – "Верес" – 0:1
Гол: Адамюк (90+2)
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Источники: Сегодня|Спорт, YouTube
Тэги: видео, футбол, обзор, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Верес Ровно

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