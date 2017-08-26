Гол, незабитый пенальти и моменты матча "Сталь" – "Зирка" – 0:1

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Обзор стартового матча седьмого тура чемпионата Украины
"Зирка" на выезде минимально обыграла "Сталь" в матче седьмого тура чемпионата Украины.
Гол на 36-й минуте забил Максим Прядун, который реализовал единственный за весь матч удар в створ ворот в исполнении "Зирки". Футболисты "Стали" трижды били в створ, но реализовать свои моменты не смогли.
"Сталь" – "Зирка" – 0:1 (0:1)
Гол: Прядун (36)
Желтые карточки: Малакян (74), Даниелян (75), Климчук (75), Пеньков (86) – Ковалев (45), Драченко (74)
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