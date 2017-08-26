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Гол, незабитый пенальти и моменты матча "Сталь" – "Зирка" – 0:1 http://www.segodnya.ua/img/article/10504/23_main.1503766170.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10504/23_tn.1503766170.jpg Фото и видео Обзор стартового матча седьмого тура чемпионата Украины

Гол, незабитый пенальти и моменты матча "Сталь" – "Зирка" – 0:1

Обзор стартового матча седьмого тура чемпионата Украины

"Зирка" на выезде минимально обыграла "Сталь" в матче седьмого тура чемпионата Украины.

Гол на 36-й минуте забил Максим Прядун, который реализовал единственный за весь матч удар в створ ворот в исполнении "Зирки". Футболисты "Стали" трижды били в створ, но реализовать свои моменты не смогли.

"Сталь" – "Зирка" – 0:1 (0:1)
Гол: Прядун (36)
Желтые карточки: Малакян (74), Даниелян (75), Климчук (75), Пеньков (86) – Ковалев (45), Драченко (74)

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, видео голов, чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, Сталь Каменское

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