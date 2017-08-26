Гол, незабитый пенальти и моменты матча "Сталь" – "Зирка" – 0:1

Обзор стартового матча седьмого тура чемпионата Украины

"Зирка" на выезде минимально обыграла "Сталь" в матче седьмого тура чемпионата Украины.

Гол на 36-й минуте забил Максим Прядун, который реализовал единственный за весь матч удар в створ ворот в исполнении "Зирки". Футболисты "Стали" трижды били в створ, но реализовать свои моменты не смогли.

"Сталь" – "Зирка" – 0:1 (0:1)

Гол: Прядун (36)

Желтые карточки: Малакян (74), Даниелян (75), Климчук (75), Пеньков (86) – Ковалев (45), Драченко (74)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.