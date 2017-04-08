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8 Апреля 2017, 17:14  Версия для печати  Отправить другу
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Обзор матча "Сталь" – "Волынь" – 2:0 http://www.segodnya.ua/img/article/10111/80_main.1491660856.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10111/80_tn.1491660856.jpg Фото и видео Голы и моменты матча 24-го тура чемпионата Украины "Сталь" – "Волынь"

Обзор матча "Сталь" – "Волынь" – 2:0

Голы и моменты матча 24-го тура чемпионата Украины "Сталь" – "Волынь"

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Сталь" обыграла "Волынь". Дублем отметился Кваме Карикари, который забил оба мяча на последних минутах встречи.

"Сталь" – "Волынь" – 2:0
Голы: Карикари (87, 90+5)
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Волынь Луцк, Сталь Каменское

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