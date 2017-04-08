Обзор матча "Сталь" – "Волынь" – 2:0

Голы и моменты матча 24-го тура чемпионата Украины "Сталь" – "Волынь"

В матче 24-го тура чемпионата Украины "Сталь" обыграла " Волынь ". Дублем отметился Кваме Карикари, который забил оба мяча на последних минутах встречи.

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