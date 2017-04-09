Первое поражение Фонсеки в Украине: обзор матча "Шахтер" – "Черноморец"

Голы и лучшие моменты матча 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Черноморец"

"Горняки" усилиями Бернарда счет в матче открыли, однако голы Андриевского и Элиаса принесли победу "морякам".

Донецкий "Шахтер" в 24-м туре чемпионата Украины сенсационно уступил в Харькове одесскому "Черноморцу".

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