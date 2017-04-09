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Вчера, 19:37  Версия для печати  Отправить другу
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Первое поражение Фонсеки в Украине: обзор матча "Шахтер" – "Черноморец" http://www.segodnya.ua/img/article/10113/62_main.1491755854.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10113/62_tn.1491755854.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Черноморец"
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Первое поражение Фонсеки в Украине: обзор матча "Шахтер" – "Черноморец"

Голы и лучшие моменты матча 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Черноморец"

Донецкий "Шахтер" в 24-м туре чемпионата Украины сенсационно уступил в Харькове одесскому "Черноморцу".

"Горняки" усилиями Бернарда счет в матче открыли, однако голы Андриевского и Элиаса принесли победу "морякам".

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, обзор, видео голов, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Черноморец Одесса

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