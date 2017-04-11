Пять самых красивых голов 24-го тура чемпионата Украины

|Вчера, 21:30
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Мячи Карикари, Довбика, Бернарда, Ярмоленко и Андриевского
На выходных в чемпионате Украины был сыгран 24-й тур. В нем "Шахтер" в Харькове неожиданно уступил "Черноморцу (1:2), "Карпаты" и "Днепр" выдали результативную ничью (2:2), а "Динамо" разгромило "Олимпик".
Самыми красивыми голами по версии канала "Футбол" стали:
"Сталь" – "Волынь" 2:0 Карикари
"Карпаты" – "Днепр" 2:2 Довбик
"Шахтер" – "Черноморец" 1:2 Бернард
"Динамо" – "Олимпик" 4:0 Ярмоленко
"Шахтер" – "Черноморец" 1:2 Андриевский
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