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Вчера, 21:30  Версия для печати  Отправить другу
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Пять самых красивых голов 24-го тура чемпионата Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10116/24_main.1491830239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10116/24_tn.1491830239.jpg Фото и видео Мячи Карикари, Довбика, Бернарда, Ярмоленко и Андриевского

Пять самых красивых голов 24-го тура чемпионата Украины

Мячи Карикари, Довбика, Бернарда, Ярмоленко и Андриевского

На выходных в чемпионате Украины был сыгран 24-й тур. В нем "Шахтер" в Харькове неожиданно уступил "Черноморцу (1:2), "Карпаты" и "Днепр" выдали результативную ничью (2:2), а "Динамо" разгромило "Олимпик".

Самыми красивыми голами по версии канала "Футбол" стали:

"Сталь" – "Волынь" 2:0 Карикари
"Карпаты" – "Днепр" 2:2 Довбик
"Шахтер" – "Черноморец" 1:2 Бернард
"Динамо" – "Олимпик" 4:0 Ярмоленко
"Шахтер" – "Черноморец" 1:2 Андриевский

Все матчи чемпионата Украины 2016/17
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины

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