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Вчера, 22:52  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0. Видео голов и обзор матча http://www.segodnya.ua/img/article/10487/5_main.1503172380.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10487/5_tn.1503172380.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча "Шахтер" – "Олимпик" в чемпионате Украины
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0. Видео голов и обзор матча

Голы и лучшие моменты матча "Шахтер" – "Олимпик" в чемпионате Украины

Донецкое дерби в Харькове в рамках шестого тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Олимпиком" завершилось победой "горняков".

Забитыми голами отметились Факундо Феррейра и Марлос с пенальти.

Напомним, что перед дерби "Шахтер" прогулялся по городу, а Андрей Пятов заявил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".

Сегодня ранее "Верес" в компенсированное время вырвал победу над "Черноморцем".

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, обзор, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Олимпик Донецк

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