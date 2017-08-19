"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0. Видео голов и обзор матча

|Вчера, 22:52
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Голы и лучшие моменты матча "Шахтер" – "Олимпик" в чемпионате Украины
Донецкое дерби в Харькове в рамках шестого тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Олимпиком" завершилось победой "горняков".
Забитыми голами отметились Факундо Феррейра и Марлос с пенальти.
Напомним, что перед дерби "Шахтер" прогулялся по городу, а Андрей Пятов заявил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".
Сегодня ранее "Верес" в компенсированное время вырвал победу над "Черноморцем".
"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)
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