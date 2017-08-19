"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0. Видео голов и обзор матча

Голы и лучшие моменты матча "Шахтер" – "Олимпик" в чемпионате Украины

Донецкое дерби в Харькове в рамках шестого тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Олимпиком" завершилось победой "горняков".

Забитыми голами отметились Факундо Феррейра и Марлос с пенальти.

Напомним, что перед дерби "Шахтер" прогулялся по городу, а Андрей Пятов заявил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".

Сегодня ранее "Верес" в компенсированное время вырвал победу над "Черноморцем".

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)

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