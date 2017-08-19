"Шахтер" прогулялся по Харькову перед матчем с "Олимпиком"

|Вчера, 12:49
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Сегодняшнее донецкое дерби начнется в 19:30
Утром в день дерби с "Олимпиком" футболисты и тренеры "Шахтера" прогулялись по Харькову.
Дончане традиционно прошлись вокруг отеля и уделили внимание фанатам, сфотографировавшись с ними и раздав несколько десятков автографов.
Уже вечером в центральном поединке 6-го тура подопечные Паулу Фонсеки встретятся с третьей командой чемпионата.
Напомним, поединок Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Олимпик" начнется в 19:30.
Напомним, что ранее голкипер "горняков" Андрей Пятов говорил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".
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