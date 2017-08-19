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Вчера, 12:49  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" прогулялся по Харькову перед матчем с "Олимпиком" http://www.segodnya.ua/img/article/10486/22_main.1503136473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10486/22_tn.1503136473.jpg Фото и видео Сегодняшнее донецкое дерби начнется в 19:30

"Шахтер" прогулялся по Харькову перед матчем с "Олимпиком"

Сегодняшнее донецкое дерби начнется в 19:30

Утром в день дерби с "Олимпиком" футболисты и тренеры "Шахтера" прогулялись по Харькову.

Дончане традиционно прошлись вокруг отеля и уделили внимание фанатам, сфотографировавшись с ними и раздав несколько десятков автографов.

Уже вечером в центральном поединке 6-го тура подопечные Паулу Фонсеки встретятся с третьей командой чемпионата. 

Напомним, поединок Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Олимпик" начнется в 19:30.

Напомним, что ранее голкипер "горняков" Андрей Пятов говорил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".
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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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