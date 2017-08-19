"Шахтер" прогулялся по Харькову перед матчем с "Олимпиком"

Сегодняшнее донецкое дерби начнется в 19:30

Утром в день дерби с "Олимпиком" футболисты и тренеры "Шахтера" прогулялись по Харькову.

Дончане традиционно прошлись вокруг отеля и уделили внимание фанатам, сфотографировавшись с ними и раздав несколько десятков автографов.

Уже вечером в центральном поединке 6-го тура подопечные Паулу Фонсеки встретятся с третьей командой чемпионата.

Напомним, поединок Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Олимпик" начнется в 19:30.

Напомним, что ранее голкипер "горняков" Андрей Пятов говорил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".