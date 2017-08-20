"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0: видео гола и обзор матча http://www.segodnya.ua/img/article/10488/55_main.1503260020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10488/55_tn.1503260020.jpg 2017-08-20T23:13:33+03:00 Фото и видео "Ворскла" победила "Мариуполь" и вышла на третье место в чемпионате Украины

"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0: видео гола и обзор матча

"Ворскла" победила "Мариуполь" и вышла на третье место в чемпионате Украины

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