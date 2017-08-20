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"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0: видео гола и обзор матча http://www.segodnya.ua/img/article/10488/55_main.1503260020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10488/55_tn.1503260020.jpg Фото и видео "Ворскла" победила "Мариуполь" и вышла на третье место в чемпионате Украины

"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0: видео гола и обзор матча

"Ворскла" победила "Мариуполь" и вышла на третье место в чемпионате Украины

В матче шестого тура чемпионата Украины "Ворскла" обыграла "Мариуполь". Поединок в воскресенье прошел в Полтаве и завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил защитник Александр Чижов, замкнувший навес с углового.

"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0 (0:0)
Гол: Чижов (83)
Желтые карточки: Скляр (66), Чижов (72) – Насонов (56), Кольцов (71), Рудика (79).

1 тайм

2 тайм

Все матчи шестого тура чемпионата Украины: "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы. "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью – 0:0, а "Ворскла" обыграла "Мариуполь" (1:0) и поднялась на третью строчку в таблицу ЧУ, а "Динамо" в Киеве разгромило "Сталь" со счетом 4:1.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, видео голов, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Ворскла Полтава, Александр Чижов

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