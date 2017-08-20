"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0: видео гола и обзор матча

|Вчера, 23:13
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"Ворскла" победила "Мариуполь" и вышла на третье место в чемпионате Украины
В матче шестого тура чемпионата Украины "Ворскла" обыграла "Мариуполь". Поединок в воскресенье прошел в Полтаве и завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил защитник Александр Чижов, замкнувший навес с углового.
"Ворскла" – "Мариуполь" – 1:0 (0:0)
Гол: Чижов (83)
Желтые карточки: Скляр (66), Чижов (72) – Насонов (56), Кольцов (71), Рудика (79).
1 тайм
2 тайм
Все матчи шестого тура чемпионата Украины: "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы. "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью – 0:0, а "Ворскла" обыграла "Мариуполь" (1:0) и поднялась на третью строчку в таблицу ЧУ, а "Динамо" в Киеве разгромило "Сталь" со счетом 4:1.
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