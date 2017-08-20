"Зирка" – "Заря" – 2:1: видео голов и обзор матча

В шестом туре "Зирка" обыграла "Зарю" и сравнялась с ней по очкам

В матче шестого тура украинской Премьер-лиги "Зирка" обыграла "Зарю". Поединок прошел в воскресенье в Кропивницком и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Романа Монарева.

Все голы были забиты в первом тайме. Гости вышли вперед на 19-й минуте усилиями Артема Громова, который на этой неделе подписал контракт с клубом. Хозяева смогли вначале отыграться (Ишем Эль Амдауи, 20-я минута), а затем и выйти вперед (Максим Прядун, 30).

"Зирка" – "Заря" – 2:1 (2:1)

Голы: Ишем Эль Амдауи (20), Максим Прядун (30) – Громов (19)

Желтые карточки: Ковалев (38), Ишем Эль Амдауи (53), Гедж (73) – Харатин (50), Чечер (52).

Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы.