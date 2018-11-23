16-й тур украинской Премьер-лиги: расписание, трансляции, результаты

|Вчера, 21:32
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Центральный матч тура пройдет в воскресенье: "Александрия" принимает "Динамо"
Все матчи 16-го тура чемпионата Украины будут начинаться с минуты молчания – в память о миллионах украинцев, ставших жертвами Голодомора. До завершения первой части сезона-2018/2019 осталось провести еще два тура, помимо этого – 17-й (1-3 декабря) и 18-й (7-9 декабря), после чего Премьер-лига отправится в отпуск до 23 февраля (базовая дата 19-го тура).
В 16-м туре есть несколько горячих точек. Чтобы провести центральный матч "Александрия" – "Динамо", хозяевам пришлось убирать большое количество снега на стадионе Александрии: выпало почти 10 см.
В Одессе грядет битва аутсайдеров за звание худшей команды чемпионата. Хотя и без того "Черноморец" с клубным антирекордом занимает 5-е место по длине проигрышной серии за всю историю чемпионата Украины.
А начнется все в Харькове, где "Шахтер" традиционно приготовил массу развлечений для болельщиков. На стадионе "Металлист" 23 ноября будет организован Shakhtar Fan Fest.
А в перерыве матча грузовой дрон доставит одному из зрителей мяч, которым только что играли футболисты "Шахтера" и "Львова", в качестве подарка.
Пятница, 23 ноября
19:00 "Шахтер" – "Львов" – 0:0
Букмекеры: 1,1 – 14,5 – 14,5
Суббота, 24 ноября
14:00 "Карпаты" – "Десна"
ТВ: канал "ZIK"
Букмекеры: 2,44 – 3,15 – 3,1
14:00 "Мариуполь" – "Ворскла"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 2,84 – 2,77 – 2,97
Воскресенье, 25 ноября
14:00 "Олимпик" – "Заря"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3,95 – 3,3 – 2,03
17:00 "Черноморец" – "Арсенал"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3,1 – 3,2 – 2,43
19:30 "Александрия" – "Динамо"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 7 – 4,15 – 1,5
Турнирная таблица чемпионата Украины
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|16
|13
|2
|1
|38-7
|41
|2
|ДИНАМО К
|15
|10
|2
|3
|20-7
|32
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15
|9
|3
|3
|22-12
|30
|4
|ВОРСКЛА
|15
|8
|0
|7
|15-17
|24
|5
|ЗАРЯ
|15
|5
|6
|4
|19-13
|21
|6
|ДЕСНА
|15
|6
|2
|7
|17-18
|20
|7
|МАРИУПОЛЬ
|15
|6
|2
|7
|17-25
|20
|8
|ЛЬВОВ
|16
|4
|7
|5
|13-16
|19
|9
|КАРПАТЫ
|15
|4
|4
|7
|20-23
|16
|10
|ОЛИМПИК
|15
|4
|4
|7
|18-23
|16
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15
|2
|3
|10
|9-26
|9
|12
|АРСЕНАЛ
|15
|2
|1
|12
|7-28
|7
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