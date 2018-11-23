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16-й тур украинской Премьер-лиги: расписание, трансляции, результаты https://www.segodnya.ua/img/article/11915/21_main.1534663578.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11915/21_tn.1534663578.jpg Новости Центральный матч тура пройдет в воскресенье: "Александрия" принимает "Динамо"
В первом круге в матче &quot;Динамо&quot; и &quot;Александрии&quot; все решил гол Виктора Цыганкова. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
В первом круге в матче "Динамо" и "Александрии" все решил гол Виктора Цыганкова. Фото ФК "Динамо"

16-й тур украинской Премьер-лиги: расписание, трансляции, результаты

Центральный матч тура пройдет в воскресенье: "Александрия" принимает "Динамо"

Все матчи 16-го тура чемпионата Украины будут начинаться с минуты молчания – в память о миллионах украинцев, ставших жертвами Голодомора. До завершения первой части сезона-2018/2019 осталось провести еще два тура, помимо этого – 17-й (1-3 декабря) и 18-й (7-9 декабря), после чего Премьер-лига отправится в отпуск до 23 февраля (базовая дата 19-го тура).

В 16-м туре есть несколько горячих точек. Чтобы провести центральный матч "Александрия" – "Динамо", хозяевам пришлось убирать большое количество снега на стадионе Александрии: выпало почти 10 см.

В Одессе грядет битва аутсайдеров за звание худшей команды чемпионата. Хотя и без того "Черноморец" с клубным антирекордом занимает 5-е место по длине проигрышной серии за всю историю чемпионата Украины.

А начнется все в Харькове, где "Шахтер" традиционно приготовил массу развлечений для болельщиков. На стадионе "Металлист" 23 ноября будет организован Shakhtar Fan Fest.

А в перерыве матча грузовой дрон доставит одному из зрителей мяч, которым только что играли футболисты "Шахтера" и "Львова", в качестве подарка.

Пятница, 23 ноября

19:00 "Шахтер" – "Львов" – 0:0
Букмекеры: 1,1 – 14,5 – 14,5 

Суббота, 24 ноября

14:00 "Карпаты" – "Десна"
ТВ: канал "ZIK"
Букмекеры: 2,44 – 3,15 – 3,1 

14:00 "Мариуполь" – "Ворскла"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 2,84 – 2,77 – 2,97 

Воскресенье, 25 ноября

14:00 "Олимпик" – "Заря"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3,95 – 3,3 – 2,03 

17:00 "Черноморец" – "Арсенал"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3,1 – 3,2 – 2,43 

19:30 "Александрия" – "Динамо"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 7 – 4,15 – 1,5 

Турнирная таблица чемпионата Украины

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 16 13 2 1 38-7 41
2  ДИНАМО К 15 10 2 3 20-7 32
3  АЛЕКСАНДРИЯ 15 9 3 3 22-12 30
4  ВОРСКЛА 15 8 0 7 15-17 24
5  ЗАРЯ 15 5 6 4 19-13 21
6  ДЕСНА 15 6 2 7 17-18 20
7  МАРИУПОЛЬ 15 6 2 7 17-25 20
8  ЛЬВОВ 16 4 7 5 13-16 19
9  КАРПАТЫ 15 4 4 7 20-23 16
10  ОЛИМПИК 15 4 4 7 18-23 16
11  ЧЕРНОМОРЕЦ 15 2 3 10 9-26 9
12  АРСЕНАЛ 15 2 1 12 7-28 7

Полная таблица чемпионата Украины с результатами всех матчей доступна на нашем сайте.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
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