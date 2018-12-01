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17 тур чемпионата Украины: расписание, трансляции, результаты https://www.segodnya.ua/img/article/11940/43_main.1543652920.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11940/43_tn.1543652920.jpg Новости В центральном поединке "Ворскла" принимает "Александрию"
Александрийцы идут в зоне Лиги чемпионов. Фото ФК &quot;Александрия&quot;
Александрийцы идут в зоне Лиги чемпионов. Фото ФК "Александрия"

17 тур чемпионата Украины: расписание, трансляции, результаты

В центральном поединке "Ворскла" принимает "Александрию"

В первый день зимы стартует 17 тур чемпионата Украины по футболу. Он растянется на три дня и завершится в понедельник, когда свои матчи проведут участники Лиги Европы. Один из них и станет центральным в туре. Бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла" принимает идущую на втором месте "Александрию".

Суббота, 1 декабря

14:00 "Десна" – "Заря"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.05

17:00 "Арсенал" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.30 – 3.10 – 2.10

Воскресенье, 2 декабря

14:00 "Львов" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.60 – 3.10 – 2.55

17:00 "Шахтер" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.12 – 6.75 – 17:00

Понедельник, 3 декабря

17:00 "Ворскла" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.60 – 2.90 – 2.70

18:30 "Динамо" – "Черноморец"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.09 – 8.50 – 16:00

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 16 13 2 1 38-7 41
2  АЛЕКСАНДРИЯ 16 10 3 3 24-13 33
3  ДИНАМО К 16 10 2 4 21-9 32
4  ВОРСКЛА 16 8 0 8 15-18 24
5  ДЕСНА 16 7 2 7 19-18 23
6  МАРИУПОЛЬ 16 7 2 7 18-25 23
7  ЗАРЯ 16 5 7 4 20-14 22
8  ЛЬВОВ 16 4 7 5 13-16 19
9  ОЛИМПИК 16 4 5 7 19-24 17
10  КАРПАТЫ 16 4 4 8 20-25 16
11  ЧЕРНОМОРЕЦ 16 3 3 10 11-27 12
12  АРСЕНАЛ 16 2 1 13 8-30 7

Ранее мы писали, что дебютант сборной Украины признан лучшим футболистом Премьер-лиги.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
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