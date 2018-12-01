17 тур чемпионата Украины: расписание, трансляции, результаты

|Сегодня, 10:27
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В центральном поединке "Ворскла" принимает "Александрию"
В первый день зимы стартует 17 тур чемпионата Украины по футболу. Он растянется на три дня и завершится в понедельник, когда свои матчи проведут участники Лиги Европы. Один из них и станет центральным в туре. Бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла" принимает идущую на втором месте "Александрию".
Суббота, 1 декабря
14:00 "Десна" – "Заря"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.05
17:00 "Арсенал" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.30 – 3.10 – 2.10
Воскресенье, 2 декабря
14:00 "Львов" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.60 – 3.10 – 2.55
17:00 "Шахтер" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.12 – 6.75 – 17:00
Понедельник, 3 декабря
17:00 "Ворскла" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.60 – 2.90 – 2.70
18:30 "Динамо" – "Черноморец"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.09 – 8.50 – 16:00
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|16
|13
|2
|1
|38-7
|41
|2
|АЛЕКСАНДРИЯ
|16
|10
|3
|3
|24-13
|33
|3
|ДИНАМО К
|16
|10
|2
|4
|21-9
|32
|4
|ВОРСКЛА
|16
|8
|0
|8
|15-18
|24
|5
|ДЕСНА
|16
|7
|2
|7
|19-18
|23
|6
|МАРИУПОЛЬ
|16
|7
|2
|7
|18-25
|23
|7
|ЗАРЯ
|16
|5
|7
|4
|20-14
|22
|8
|ЛЬВОВ
|16
|4
|7
|5
|13-16
|19
|9
|ОЛИМПИК
|16
|4
|5
|7
|19-24
|17
|10
|КАРПАТЫ
|16
|4
|4
|8
|20-25
|16
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|16
|3
|3
|10
|11-27
|12
|12
|АРСЕНАЛ
|16
|2
|1
|13
|8-30
|7
Ранее мы писали, что дебютант сборной Украины признан лучшим футболистом Премьер-лиги.