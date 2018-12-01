17 тур чемпионата Украины: расписание, трансляции, результаты

В центральном поединке "Ворскла" принимает "Александрию"

В первый день зимы стартует 17 тур чемпионата Украины по футболу. Он растянется на три дня и завершится в понедельник, когда свои матчи проведут участники Лиги Европы. Один из них и станет центральным в туре. Бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла" принимает идущую на втором месте "Александрию".

Суббота, 1 декабря



14:00 "Десна" – "Заря"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 3.40 – 3.10 – 2.05

17:00 "Арсенал" – "Карпаты"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 3.30 – 3.10 – 2.10

Воскресенье, 2 декабря

14:00 "Львов" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.60 – 3.10 – 2.55

17:00 "Шахтер" – "Олимпик"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 1.12 – 6.75 – 17:00

Понедельник, 3 декабря

17:00 "Ворскла" – "Александрия"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.60 – 2.90 – 2.70

18:30 "Динамо" – "Черноморец"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.09 – 8.50 – 16:00

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 16 13 2 1 38-7 41 2 АЛЕКСАНДРИЯ 16 10 3 3 24-13 33 3 ДИНАМО К 16 10 2 4 21-9 32 4 ВОРСКЛА 16 8 0 8 15-18 24 5 ДЕСНА 16 7 2 7 19-18 23 6 МАРИУПОЛЬ 16 7 2 7 18-25 23 7 ЗАРЯ 16 5 7 4 20-14 22 8 ЛЬВОВ 16 4 7 5 13-16 19 9 ОЛИМПИК 16 4 5 7 19-24 17 10 КАРПАТЫ 16 4 4 8 20-25 16 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 16 3 3 10 11-27 12 12 АРСЕНАЛ 16 2 1 13 8-30 7

Ранее мы писали, что дебютант сборной Украины признан лучшим футболистом Премьер-лиги.