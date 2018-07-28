2 тур чемпионата Украины: "Динамо" и "Шахтер" играют с новичками Премьер-лиги

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Расписание трансляций и результаты матчей 2 тура, турнирная таблица
В субботу, 28 июля, стартует второй тур чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов. Тур будет разделен на два дня. В субботу состоится два матча: "Александрия" примет "Зарю", а "Динамо" пожалует в гости к ФК "Львов". Интересно, что все четыре команды одержали победы в стартовом туре и сейчас имеют одинаковое количество очков.
В воскресенье пройдут еще четыре поединка, в том числе матч действующего чемпионат страны "Шахтера" против новичка Премьер-лиги "Арсенал-Киев". "Горняки" сыграют без своего ключевого защитника Исмаили – ФФУ дисквалифицировала бразильца на два матча за удаление в поединке за Суперкубок Украины.
Закроет программу тура поединок "Мариуполь" – "Десна". Клуб из Мариуполя в прошлый четверг сыграл в квалификации Лиги Европы против "Юргордена" в Швеции, где упустил победу на 94-й минуте встречи.
Полное расписание чемпионата Украины-2018/2019
2 тур чемпионата Украины:
Суббота, 28 июля
17:00 "Александрия" – "Заря" – 1:0
Гол: Банада (85)
Букмекеры: 3.10 – 3.00 – 2.25
19:30 "Львов" – "Динамо"
Букмекеры: 10.0 – 5.50 – 1.22
ТВ: "Футбол-2", Oll.tv
Воскресенье, 29 июля
17:00 "Олимпик" – "Ворскла"
В Киеве на стадионе "Динамо"
Букмекеры: 2.90 – 2.95 – 2.40
ТВ: "Футбол-1", Oll.tv
17:00 "Карпаты" – "Черноморец"
Букмекеры: 1.95 – 3.10 – 3.80
ТВ: Zik
19:30 "Шахтер" – "Арсенал-Киев"
В Харькове на стадионе "Металлист"
Букмекеры: 1.03 – 11.50 – 26.00
ТВ: "Футбол-1", Oll.tv
19:30 "Мариуполь" – "Десна"
Букмекеры: 2.10 – 3.00 – 3.40
ТВ: "Футбол-2", Oll.tv
Турнирная таблица:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|2.
|Львов
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|3.
|Шахтер
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|4.
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|5.
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|6.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|7.
|Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|8.
|Олимпик
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|9.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|10.
|Десна
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|11.
|Арсенал-Киев
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|12.
|Карпаты
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0