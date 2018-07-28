2 тур чемпионата Украины: "Динамо" и "Шахтер" играют с новичками Премьер-лиги

Расписание трансляций и результаты матчей 2 тура, турнирная таблица

В субботу, 28 июля, стартует второй тур чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов. Тур будет разделен на два дня. В субботу состоится два матча: "Александрия" примет "Зарю", а "Динамо" пожалует в гости к ФК "Львов". Интересно, что все четыре команды одержали победы в стартовом туре и сейчас имеют одинаковое количество очков.

В воскресенье пройдут еще четыре поединка, в том числе матч действующего чемпионат страны "Шахтера" против новичка Премьер-лиги "Арсенал-Киев". "Горняки" сыграют без своего ключевого защитника Исмаили – ФФУ дисквалифицировала бразильца на два матча за удаление в поединке за Суперкубок Украины.

Закроет программу тура поединок "Мариуполь" – "Десна". Клуб из Мариуполя в прошлый четверг сыграл в квалификации Лиги Европы против "Юргордена" в Швеции, где упустил победу на 94-й минуте встречи.

Полное расписание чемпионата Украины-2018/2019

2 тур чемпионата Украины:

Суббота, 28 июля

17:00 "Александрия" – "Заря" – 1:0

Гол: Банада (85)

Букмекеры: 3.10 – 3.00 – 2.25

19:30 "Львов" – "Динамо"

Букмекеры: 10.0 – 5.50 – 1.22

ТВ: "Футбол-2", Oll.tv

Воскресенье, 29 июля

17:00 "Олимпик" – "Ворскла"

В Киеве на стадионе "Динамо"

Букмекеры: 2.90 – 2.95 – 2.40

ТВ: "Футбол-1", Oll.tv

17:00 "Карпаты" – "Черноморец"

Букмекеры: 1.95 – 3.10 – 3.80

ТВ: Zik

19:30 "Шахтер" – "Арсенал-Киев"

В Харькове на стадионе "Металлист"

Букмекеры: 1.03 – 11.50 – 26.00

ТВ: "Футбол-1", Oll.tv

19:30 "Мариуполь" – "Десна"

Букмекеры: 2.10 – 3.00 – 3.40

ТВ: "Футбол-2", Oll.tv

Турнирная таблица:

М Команда И В Н П З П О 1. Александрия 2 2 0 0 3 0 6 2. Львов 1 1 0 0 2 0 3 3. Шахтер 1 1 0 0 2 0 3 4. Черноморец 1 1 0 0 2 1 3 5. Динамо 1 1 0 0 1 0 3 6. Заря 2 1 0 1 2 2 3 7. Мариуполь 1 0 0 1 1 2 0 8. Олимпик 1 0 0 1 1 2 0 9. Ворскла 1 0 0 1 0 1 0 10. Десна 1 0 0 1 0 2 0 11. Арсенал-Киев 1 0 0 1 0 2 0 12. Карпаты 1 0 0 1 0 2 0

Бомбардиры чемпионата Украины-2018/2019