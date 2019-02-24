38 секунд! В чемпионате Украины забит самый быстрый гол: видео//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b1/bbc/5c72b1bbc9e5c.png//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b1/bbc/5c72b1bbc9e5c.png2019-02-24T17:04:00+02:00Новости
Автором рекордно быстрого забитого мяча нынешней УПЛ стал капитан "Десны" Денис Фаворов
Денис Фаворов
38 секунд! В чемпионате Украины забит самый быстрый гол: видео
Автором рекордно быстрого забитого мяча нынешней УПЛ стал капитан "Десны" Денис Фаворов
Защитник и капитан Десны Денис Фаворов забил самый быстрый гол текущего чемпионата УПЛ, отличившись в воротах киевского "Арсенала" уже на 38-й секунде.
Это уже не первый случай в нынешнем сезоне, когда команда Александра Рябоконя поражает ворота соперников в самом дебюте игры. Более того, в матче первого круга Десна тоже одержала победу над канонирами благодаря быстрому голу — тогда на 8-й минуте отличился Артем Фаворов. Любопытно, что до 5-й минуты в текущем первенстве было забито 12 мячей — и 10 из них на выезде! В 11-ти из 12 случаев такой гол, как сообщает zbirna.com, приносил командам победы.
Самые быстрые голы текущего чемпионата
Минута Автор гола Соперник Счет
1 Д.Фаворов (Десна) Арсенал 2:0 (г)
2 Швед (Карпаты) Черноморец 5:0 (г)
2 Адамюк (Львов) Александрия 2:2 (г)
3 Хлебас (Десна) Мариуполь 4:1 (г)
3 Цуриков (Александрия) Динамо 2:1 (д)
4 Кулач (Ворскла) Десна 2:0 (г)
4 А.Фаворов (Десна) Львов 3:1 (г)
4 Ковалец (Александрия) Ворскла 1:0 (г)
4 Чижов (Ворскла) Черноморец 1:0 (г)
5 Караваев (Заря) Арсенал 5:0 (г)
5 Безбородько (Десна) Мариуполь 2:0 (д)
5 Понде (Карпаты) Олимпик 2:1 (г)
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