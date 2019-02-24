38 секунд! В чемпионате Украины забит самый быстрый гол: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b1/bbc/5c72b1bbc9e5c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b1/bbc/5c72b1bbc9e5c.png 2019-02-24T17:04:00+02:00 Новости Автором рекордно быстрого забитого мяча нынешней УПЛ стал капитан "Десны" Денис Фаворов

Защитник и капитан Десны Денис Фаворов забил самый быстрый гол текущего чемпионата УПЛ, отличившись в воротах киевского "Арсенала" уже на 38-й секунде.

ВИДЕО ГОЛА

Напомним, "Десна" сегодня одолела "Арсенал" со счетом 2:0.

Это уже не первый случай в нынешнем сезоне, когда команда Александра Рябоконя поражает ворота соперников в самом дебюте игры. Более того, в матче первого круга Десна тоже одержала победу над канонирами благодаря быстрому голу — тогда на 8-й минуте отличился Артем Фаворов. Любопытно, что до 5-й минуты в текущем первенстве было забито 12 мячей — и 10 из них на выезде! В 11-ти из 12 случаев такой гол, как сообщает zbirna.com, приносил командам победы.

Самые быстрые голы текущего чемпионата

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