5 интриг весны в чемпионате Украины: "бронзу" прочат "Заре", а "Зирка" может "потухнуть"

Кто вылетит из Премьер-лиги, кто войдет в топ-6, сохранит ли свой пост Хацкевич и не остановится ли "Шахтер"

Накануне были сыграны матчи 21 тура футбольного чемпионата Украины, главным событием которого стало сенсационное поражение "Динамо" во Львове от "Вереса" 1:3. Уже на следующих выходных окончательно определятся составы шестерок, которые во второй части чемпионата разыграют путевки в еврокубки и право остаться на новый сезон в вышке. "Сегодня" разобрала главные интриги турнира с экспертами Александром Сопко и Олегом Федорчуком.

Кто войдет в топ-6

Последняя путевка в топ-шестерку будет разыграна в матче "Мариуполь" — "Олимпик", в котором гостей устроит только победа. "Игровые возможности двух команд примерно равны, — считает Александр Сопко. — Поэтому решающими станут нюансы. Во-первых, фактор своего поля для азовцев. Во-вторых, то, что у "Мариуполя" на очко больше, и это дает им возможности для варьирования тактики. У "Олимпика" же выбора нет — нужна только победа. И необходимость во что бы то ни стало ее добыть будет психологически довлеть на подопечных Санжара". "Я тоже ставлю на "Мариуполь", — говорит Олег Федорчук. — Помимо преимущества своего поля, у них еще и более стабильный состав, где выделяются арендованные в "Шахтере" игроки. Тот же Борячук на старте сезона показывает отменную форму. А "Олимпик" за зиму по традиции обновил состав наполовину, причем не в лучшую сторону".

Не остановится ли "Шахтер"

"Шахтер" начал год с трех подряд красивых побед. Причем соперников по ЧУ — "Черноморец" и "Зирку" — "горняки" просто деклассировали, забив по пять безответных мячей. Ясно, что команда форсировала подготовку с прицелом на матчи ЛЧ с "Ромой", и уже сейчас набрала отличную форму. Но это может быть чревато спадом в апреле — начале мая. "Думаю, откровенной "ямы" в игре "Шахтера" не наступит, — уверен Сопко. — В апреле будет в разгаре борьба за чемпионство, а это — лучшая мотивация для того, чтобы оставаться в тонусе. Глубина состава и потенциал "горняков" позволят им избежать серьезного спада". У Федорчука на сей счет несколько иное мнение: "Думаю, многое будет зависеть от того, продолжат ли подопечные Фонсеки свой путь в ЛЧ. Поскольку бразильцы "Шахтера" в чемпионате и еврокубках — это разные люди. Пока есть еврокубки, они максимально мотивированы. Как только им останется лишь украинское первенство... Поэтому, все может быть, интрига за золото в ЧУ хотя и ослабела, но все еще жива".

Сохранит ли пост Хацкевич

"Динамо", в отличие от "горняков", пока не впечатляет: натужно прошли АЕК в ЛЕ, а в чемпионате неожиданно уступили "Вересу" (1:3). Президент киевлян Игорь Суркис уже заявил, что команда не готова физически, и у него есть вопросы к тренеру Александру Хацкевичу. "Думаю, такие высказывания не добавят уверенности тренерскому штабу, — говорит Федорчук. — Хацкевич и его помощники еще достаточно молоды, и без ошибок им не обойтись. Хотя много ошибаются и футболисты, даже опытные. Ну ладно Бурда — перегорел парень. Но Морозюк, Ротань! Конечно, "Динамо" будет продолжать бороться за чемпионство, хотя после таких высказываний президента клуба начинаешь сомневаться, что эта борьба будет вестись на пределе, на максимуме. Когда слышишь от босса клуба, что команда не готова, что мы посмотрим, как Хацкевич будет справляться дальше... Нет, так не борются. Президенту в любой ситуации нельзя паниковать и дистанцироваться от команды". "Хацкевич, занимая этот пост, понимал, что кресло это очень горячее. Поэтому и вероятная смена наставника не станет особой сенсацией", — считает Сопко.

Кто возьмет "бронзу"

"Ворскла" на очко опережает "Зарю", но в минувшем туре была разбита луганчанами — 0:3. "По счету преимущество "Зари" вроде бы и большое, но многое в этой игре решило удаление в составе полтавчан, — говорит Сопко. — Поэтому не стал бы говорить, что "Заря" — фаворит в "бронзовой" гонке. Все зависит от того, кто из них ровнее пройдет второй этап первенства". "Ворскла" меня разочаровала, — признается Федорчук. — Имея запас прочности в 4 очка, они могли увеличить его до 7 и уже сейчас на 90% решить для себя все задачи. Но тренерский штаб полтавчан выбрал осторожную тактику. А "Заря" рискнула, и это оправдало себя. Теперь в борьбе за 3-е место психологическое преимущество на ее стороне".

Кто вылетит из Премьер-лиги

Напомним, 12-я команда ЧУ вылетает напрямую, а две предпоследние ждет плей-офф с клубами Первой лиги. "На мой взгляд, две объективно слабейших команды чемпионата — "Сталь" и "Зирка", — считает Федорчук. — Обе укомплектованы очень молодыми игроками. И все будет зависеть от того, как они сыграют между собой: кто из них в итоге вылетит сразу, а кто сыграет в переходных матчах". "Наиболее удручающее впечатление оставляет игра "Зирки", — соглашается Сопко. — А судя по тому, как команда провела межсезонье, ресурсы у нее сейчас самые ограниченные. Они единственные из УПЛ не смогли позволить себе выехать на заграничные сборы, готовились в Никополе. "Зирка" — главный претендент на понижение в классе".