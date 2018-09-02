Главный тренер "Динамо" прокомментировал поражение в УПЛ

Сегодня в 7 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло львовским "Карпатам" – 0:2. После игры главный тренер киевлян Александр Хацкевич намекнул об отставке.

"За первым таймом мне стыдно было вообще наблюдать. Вышли с таким настроением... Это моя вина, я полностью виноват в том, что с первых минут не было должного настроя. Тяжело было что-то перестроить, потому что не было ни движения, ни мысли. Да, были моменты, но это не считается. Второй тайм начали более активно, более агрессивно, но так надо играть с первых минут. Это поражение полностью на мне. А по дальнейшим решениям... Думаю, мы с президентом клуба переговорим. Я для себя решение принял, поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им удачи в сборной. За эти две недели надо принять правильное решение, которое пойдет на пользу, в первую очередь, "Динамо", – заявил на пресс-конференции Хацкевич.

Напомним, что на этой неделе "Динамо" по сумме двух матчей проиграло "Аяксу" и не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.