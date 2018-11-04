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Александр Хацкевич: "У нас было два стопроцентных момента" https://www.segodnya.ua/img/article/11854/97_main.1541319789.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11854/97_tn.1541319789.jpg Новости Главный тренер "Динамо" похвалил игроков после поражения от "Шахтера"
Александр Хацкевич. Фото shakhtar.com
Александр Хацкевич. Фото shakhtar.com

Александр Хацкевич: "У нас было два стопроцентных момента"

Главный тренер "Динамо" похвалил игроков после поражения от "Шахтера"

В Харькове 3 ноября 2018 года главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич впервые проиграл "Шахтеру" в чемпионате Украины. Правда, игра катилась к ничьей, а беспроигрышная серия белорусского наставника могла продолжиться. Но на 95-й минуте чрезвычайно эффектный удар в дальний угол нанес вышедший на замену полузащитник Виктор Коваленко, который принес победу "Шахтеру".

Послематчевое общение Хацкевича с журналистами получилось коротким и вместило в себя, по сути, лишь его комментарий по игре, а также уход от прямого ответа на один вопрос.

"Не всегда счет на табло отражает игру, и то, что происходило на поле, – сказал главный тренер "Динамо". – Нас упрекали, что мы ставим автобус, но на этот раз "Шахтер" во втором тайме больше защищался, строил игру от обороны на контратаках.

Свои моменты надо реализовывать. Это главный итог матча. У нас было два стопроцентных момента. У Вербича, когда его подвела техника, и когда Сидклей отдавал на того же Вербича в первом тайме. Результат, конечно, трудно принять, но за эту игру наши ребята заслуживают только самых лучших слов!"

А на вопрос, на самом ли деле Хацкевич, по слухам, ранее был недоволен функциональной формой Шапаренко, отыгравшего в Харькове очень солидно, наставник киевлян толком не ответил: "Вы же только что сказали сами, что это только слухи..."

Ранее мы писали, что перед центральным матчем 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в Харькове в букмекерских конторах начали принимать ставки на увольнение главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

А перед этим КДК ФФУ наказал главного тренера киевлян Александра Хацкевича, президента "Динамо" Игоря Суркиса, а также администратора клуба Виктора Кашпура.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"
Тэги: Александр Хацкевич
 
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