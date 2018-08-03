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Александр Хацкевич: "Умение играть без мяча и терпение – это самое главное" https://www.segodnya.ua/img/article/11598/74_main.1533323055.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11598/74_tn.1533323055.jpg Новости Главный тренер "Динамо" прокомментировал матч с "Шахтером"
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич

Александр Хацкевич: "Умение играть без мяча и терпение – это самое главное"

Главный тренер "Динамо" прокомментировал матч с "Шахтером"

Сегодня в матче третьего тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле обыграло донецкий "Шахтер" – 1:0. После матча главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов.

- Мы недавно играли с "Шахтером". В таких играх с нашей стороны больше идет позиционная игра от обороны с переходом в атаку. Много моментов в таких матчей не бывает. Да, у "Шахтера" есть преимущество по владению мячом, но это не значит побеждать. У нас были острые моменты от Цыганкова и Вербича, а также момент, когда Беньямин забил. Умение играть без мяча и терпение – это самое главное. У нас были хорошие переходы в атаку, но мы не можем где-то выпустить второго форварда, чтобы освежить атакующую линию. В этом у нас есть проблема. Но в обороне отрабатывают все. Большое спасибо ребятам.

- Успеет ли команда восстановиться к матчу со "Славией"?

- У нас прошлом году был такой же график. В прошлую неделю мы вообще сыграли три матча. Это работа медицинского штаба. Ребята и сами знают, как восстанавливаться. В воскресенье начнем готовиться к матчу со "Славией".

- Какая ситуация с Пиваричем?

- Он только позавчера приехал и вчера сыграл один тайм за дубль. У него было три недели отдыха, но свою программу он выполнил. Вчера у нас Сидклей сыграл 90 минут, он уже выдерживает такие нагрузки и находится в лучшем состоянии. Через четыре дня будем иметь информацию от медицинского штаба о состоянии игроков. Лично меня игра Морозюка устраивает.

- По какой причине вы заменили сегодня всех центральных полузащитников?

- Когда меняли центральную зону, то хотели больше контролировать мяч. Гармаш агрессивно действовал в отборе и здорово сыграл. Че Че сохранял мяч и добавил спокойствия. Андриевский играл выше. Мы таким образом освежили среднюю линию, потому что оттуда исходила основная острота "Шахтера". Буяльский, Шепелев и Сидорчук сделали достаточно много работы без мяча, а это занимает много сил.

- Шапаренко не было даже в заявке.

- У нас есть группа из 22-х футболистов. Николай находится в ней. Его травма с "Ворсклой" накладывает на него небольшую боязнь играть. Но он в обойме.

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Источник: Динамомания
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александр Хацкевич
 
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