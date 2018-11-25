"Александрия" – "Динамо": где смотреть битву за второе место в чемпионате Украины

Расписание трансляций центрального матча 16 тура Преимьер-лиги на ТВ и в интернете

"Александрия" и "Динамо" в очном поединке в 16 туре чемпионата Украины по футболу определят команду, которая займет второе место в турнирной таблице. На данный момент киевляне опережают своего соперника на два очка и в случае поражения обострят борьбу за "зону Лиги чемпионов". Матч пройдет в Александрии на стадионе "Ника" и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн "Александрия" – "Динамо" с фото, видео-повторами и комментариями ключевых моментов игры.

Расписание трансляций матча "Александрия" – "Динамо":

текстовый онлайн "Александрия" – "Динамо"

канал "Футбол 1", прямой эфир

сайт oll.tv (в подписке, платно)

канал "Футбол 2", 26 ноября в 03:40

канал "Футбол 1", 26 ноября в 08:15

канал "Футбол 2", 26 ноября в 14:40

"Александрия" – "Динамо": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.55, тогда как ставку на победу "Александрии" можно сделать с коэффициентом 7.70, а на ничью – 3.60. Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.60, а на "больше 2,5 голов" – 2.35.