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"Александрия" обыграла "Олимпик" в последнем матче сезона https://www.segodnya.ua/img/article/11397/78_main.1526747314.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11397/78_tn.1526747314.jpg Новости В ворота донецкого клуба влетело два мяча
Победа хозяев. Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Победа хозяев. Фото ФК "Олимпик"

"Александрия" обыграла "Олимпик" в последнем матче сезона

В ворота донецкого клуба влетело два мяча

В 32 туре чемпионата Украины по футболу сошлись "Александрия" и донецкий "Олимпик". Команды уже не решали никаких турнирных задач.

Судьба встречи была решена во второй половине игры. Сначала в ворота гостей был назначен пенальти, который точно реализовал Грицюк, а затем Стецков положил мяч в ворота. "Александрия" уверенно выиграла матч и заняла первое место во второй группе Премьер-лиги.

"Александрия" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Грицюк (55, пен.), Стецков (80)

Напомним, что Премьер-лигу покинет каменская "Сталь", которая проиграла ключевой поединок львовским "Карпатам" – 0:3. "Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

А "Черноморец" и "Зирка" проведут переходные матчи. Одесситы встретятся со второй командой Первой лиги. А клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.

Кроме того, сегодня сыграют гранды Премьер-лиги: онлайн матча "Динамо" – "Шахтер". Поединок не имеет турнирного значения, но на дерби всегда команды находят мотивацию.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Александрия, Олимпик Донецк
 
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