"Александрия" обыграла "Олимпик" в последнем матче сезона

В ворота донецкого клуба влетело два мяча

В 32 туре чемпионата Украины по футболу сошлись "Александрия" и донецкий "Олимпик". Команды уже не решали никаких турнирных задач.

Судьба встречи была решена во второй половине игры. Сначала в ворота гостей был назначен пенальти, который точно реализовал Грицюк, а затем Стецков положил мяч в ворота. "Александрия" уверенно выиграла матч и заняла первое место во второй группе Премьер-лиги.

"Александрия" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Грицюк (55, пен.), Стецков (80)

Напомним, что Премьер-лигу покинет каменская "Сталь", которая проиграла ключевой поединок львовским "Карпатам" – 0:3. "Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

А "Черноморец" и "Зирка" проведут переходные матчи. Одесситы встретятся со второй командой Первой лиги. А клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.

Кроме того, сегодня сыграют гранды Премьер-лиги: онлайн матча "Динамо" – "Шахтер". Поединок не имеет турнирного значения, но на дерби всегда команды находят мотивацию.