"Александрия" обыграла "Ворсклу" и приблизилась к "Шахтеру"

Команда Владимира Шарана сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице

"Александрия" одержала минимальную победу нал полтавской "Ворсклой" на выезде в 17-м туре чемпионата Украины и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. Александрийцы открыли счет уже на четвертой минуте встречи – отличился Кирилл Ковалец, но развить свой успех им не удалось. Впрочем, этого хватило, чтобы одержать победу над представителем Лиги Европы.

"Александрия" не только останется на втором месте, вне зависимости от результата матча "Динамо" – "Черноморец", но и сократила отставание от "Шахтера", который в донецком дерби поделил очки с "Олимпиком".

"Ворскла" – "Александрия" – 0:1

Гол: Ковалец (4)

"Ворскла": Шуст, Чижов, Сапай (Сергийчук, 59), Пердута, Артур, Сакив, Чеснаков, Скляр, Габелок (Николас Карека, 81), Коломоец (Ребенок, 75), Кулач.

"Александрия": Панькив, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Запорожан, Цуриков, Гречишкин (Задерака, 73), Ковалец (Довгий, 85), Банада, Ситало, Шастал (Протасов, 67).

Предупреждения: Артур (13), Микицей (17), Чеснаков (18), Сапай (51), Банада (55), Ковалец (73), Пердута (74), Скляр (78), Кулач (81).

Напомним, что в последнем матче тура "Динамо" дома встретится с "Черноморцем". Смотреть "Динамо" – "Черноморец" можно в прямом эфире на ТВ.