"Александрия" отыграла два мяча у "Львова"

Поединок чемпионата Украины завершился вничью

В воскресенье, 2 сентября, состоялся матч седьмого тура украинской Премьер-лиги между двумя "горожанами" – "Львов" принимал "Александрию".

Александрийцы удачно начали сезон и находятся в лидирующей группе. Поэтому они были фаворитами поединка. Однако первый тайм прошел под диктовку "Львова".

Хозяевам удалось забить быстрый гол. На 8-й минуте удачно сыграл на добивании Бруно, после того как мяч попал в штангу. А вскоре "Львов" удвоил свое преимущество. После навеса с правого фланга Тейлор головой отправил мяч в сетку.

Во второй половине игры ситуация на поле поменялась. Теперь уже "Александрия" смогла быстро отличиться. После передачи Цурикова гол забил Грицюк. А под занавес поединка гости сравняли счет. Ситало переиграл голкипера. "Александрия" могла и вовсе увезти три очка, но после удара Грицюка "Львов" выручила перекладина.

"Львов" – "Александрия" – 2:2

Голы: Бруно (8, пен.), Тейлор (21) – Грицюк (54), Ситало (83)

Позже в воскресенье свой матч чемпионата проведет вице-чемпион страны. Смотреть онлайн "Динамо" – "Карпаты" можно с 19:30.