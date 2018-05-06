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Вчера, 21:53  Версия для печати  Отправить другу
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"Александрия" упрочила лидерство во второй "шестерке" чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11362/35_main.1525632804.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11362/35_tn.1525632804.jpg Новости В матче 30 тура Премьер-лиги "Александрия" минимально обыграла "Зирку"
&quot;Александрия&quot; обыграла &quot;Зирку&quot; 1:0. Фото ФК &quot;Александрия&quot;
"Александрия" обыграла "Зирку" 1:0. Фото ФК "Александрия"

"Александрия" упрочила лидерство во второй "шестерке" чемпионата Украины

В матче 30 тура Премьер-лиги "Александрия" минимально обыграла "Зирку"

В заключительном поединке 30 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" обыграла "Зирку". Поединок прошел в воскресенье на стадионе "Ника" в Александрии и завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Андрей Запорожан.

После этого матча в активе "Александрии" стало 39 очков – команда уверенно лидирует в таблице второй "шестерки" чемпионата Украины, опережая "Олимпик" на шесть очков. "Зирка" (30 очков) идет в этой группе четвертой.

Статистика матча "Александрия" – "Зирка":

Удары по воротам: 11-12
Удары в створ ворот: 3-3
Угловые: 4-7
Офсайды: 5-0
Фолы: 10-15
Владение мячом: 50% – 50%

Свой следующий матч "Александрия" проведет 12 мая на выезде против "Стали", а "Зирка" в тот же день примет "Карпаты".

"Александрия" – "Зирка" – 1:0 (1:0)
Гол: Запорожан (37)
Желтые карточки: Довгий (45) – Белоног (42), Ходаковский (84), Петров (90+5)

Ранее сегодня в чемпионате Украины "Сталь" обыграла "Олимпик" и покинула последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб из Донецка не может выиграть уже семь матчей кряду.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, ФК Александрия
 
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