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"Александрия" усилилась бывшим игроком "Шахтера" https://www.segodnya.ua/img/article/11738/47_main.1537865713.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11738/47_tn.1537865713.jpg Новости Контракт с Гречишкиным подписан до конца текущего сезона
Дмитрий Гречишкин. Фото ФК &quot;Александрия&quot;
Дмитрий Гречишкин. Фото ФК "Александрия"

"Александрия" усилилась бывшим игроком "Шахтера"

Контракт с Гречишкиным подписан до конца текущего сезона

"Александрия" объявила о заключении контракта с Дмитрием Гречишкиным. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2019 года. 27-летний полузащитник Дмитрий Гречишкин родом из Северодонецка. Клубную карьеру Дмитрий начал в 2008 году в донецком "Шахтере".

В сезоне 2008-2009 вместе с "Шахтером" впервые выиграл молодежный чемпионат. В следующем сезоне 2009-2010 "Шахтер" стал серебряным призером молодежного первенства, уступив первое место львовским "Карпатам". За два с половиной года, проведенных в дубле "Шахтера", Дмитрий Гречишкин провел 64 матча и забил 1 мяч.

Известен также выступлениями в "Мариуполе", "Черноморце" из Одессы и луганской "Заре". За время свои карьеры Дмитрий стал чемпионом Украины сезоне 2012-2013, а также обладателем Суперкубка Украины-2013 в составе "Шахтера".

После девяти туров "Александрия" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. Александрийцы стартовали с четырех побед подряд, но затем в последующих пяти поединках лишь однажды отпраздновали викторию. В предыдущем туре "Александрия" проиграла "Мариуполю" (0:1).

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Источник: ПФК "Александрия"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Дмитрий Гречишкин, ФК Александрия
 
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