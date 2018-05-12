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"Александрия" выиграла вторую группу чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11377/47_main.1526143022.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11377/47_tn.1526143022.jpg Новости В 31 туре команда Владимира Шарана на выезде обыграла "Сталь" со счетом 2:0
&quot;Сталь&quot; - &quot;Александрия&quot; - 1:2. Фото instagram.com/fcolexandria
"Сталь" - "Александрия" - 1:2. Фото instagram.com/fcolexandria

"Александрия" выиграла вторую группу чемпионата Украины

В 31 туре команда Владимира Шарана на выезде обыграла "Сталь" со счетом 2:0

В матче 31 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" обыграла "Сталь". Поединок прошел в субботу в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" и завершился победой команды Владимира Шарана со счетом 2:1. "Александрия" после этого матча гарантировала себе первое место по итогам чемпионата во второй "шестерке".

Все голы были забиты во втором тайме. В середине второй 45-минутки гости забили два мяча за три минуты: отличились Андрей Бацула и Андрей Цуриков. "Сталь" смогла отыграть один мяч на 90-й минуте, когда Марьян Мысык реализовал пенальти.

После этого матча в активе "Александрии" стало 42 очка, а у "Стали" осталось 26 очков.

"Сталь" (Каменское) – "Александрия" 1:2 (0:0)
Голы: Мысык (90, с пенальти) – Бацула (75), Цуриков (78)
Желтые карточки: Малакян (66), Хоцяновский (71) – Банада (25), Шендрик (85), Чеботаев (89)

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Эберт, Месхи, Малакян (Копытов 74), Климчук (Ромуло 46), Мысык, Задерака (Хоцяновский 57), Кузык

"Александрия": Леванидов, Чеботаев, Шендрик, Гитченко, Бацула, Банада, Довгий, Протасов (Старенький 65), Грицук, Цуриков (Шастал 81), Пономарь (Ситало 71)

Ранее сегодня "Олимпик" отправил "Черноморец" на последнее место в чемпионате Украины, а "Зирка" и "Карпаты" сыграли вничью (1:1).
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, ФК Александрия, Сталь Каменское
 
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