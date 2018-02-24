"Александрия" вырвала победу у "Мариуполя" и поставила под угрозу их участие в топ-6

Клуб из Александрии в этом сезоне не сможет побороться за еврокубки

"Александрия" одержала победу над "Мариуполем" в матче 21-го тура чемпионата Украины. Единственный и победный мяч был забит за две минуты до финального свистка. Автором его стал Андрей Гитченко.

"Александрия" – "Мариуполь" – 1:0

Гол: Гитченко (88)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Цуриков, Бацула, Довгий, Бухал, Полярус (Старенький, 80), Протасов (Пономарь, 70), Банада, Ситало.

"Мариуполь": Худжамов, Белый, Яворский (Неплях, 46), Кирюханцев, Демири, Тотовицкий, Дедечко, Мишнев (Диденко, 87), Болбат (Пихаленок, 82), Чурко, Борячук.

Предупреждения: Бухал (14), Цуриков (41), Дедечко (45), Чурко (50).

Александрийцы набрали 22 балла, но подняться в первую шестерку, где будут разыграны еврокубковые места, у них шансов не остается.

"Мариуполь" же свое участие в топ-6 поставил под угрозу. Все будет решаться в последнем туре. На шестую путевку также претендуют "Олимпик" и "Верес". В текущем туре дончане сыграют со "Сталью", а клуб из Ровного ждет поединок с "Динамо".

А вот в последнем туре первого этапа "Мариуполь" и "Олимпик" встречаются между собой и, возможно, разыграют судьбу последней путевки в первую шестерку. "Верес" же ждет выезд к аутсайдеру "Стали".

Добавим, что уже состоялась жеребьевка календаря второго этапа чемпионата Украины по футболу. Пока он носит предварительный характер. Окончательное раписание второго этапа определится после 22 тура.

Онлайн 21 тура чемпионата Украины: "Шахтер" и "Динамо" против середняков – представляем расписание и результаты тура Премьер-лиги.

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