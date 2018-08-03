Андрей Шевченко: "Динамо" победило, потому что хотело больше"

Наставник сборной Украины прокомментировал дерби в УПЛ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч третьего тура чемпионата Украины "Динамо" – "Шахтер" – 1:0.

"Анализировать игру будут тренеры. "Динамо" победило, потому что хотело больше. Оно готово хорошо, скоро старт в Лиге чемпионов. Я увидел команду, у которой есть желание.

Беседин? Он цеплялся за мячи, атаковал. Как игрок сборной он был на уровне.

"Динамо" выбрало правильную тактику – компактно сзади, не давая пространства. "Шахтер" владел инициативой, но моментов не было. В концовке "Шахтер" мог сравнять. Игра получилась интересной, приятно, что пришло много болельщиков.

"Шахтер" потерял игроков, но это такой клуб, что там всегда найдут замену.

Как мне игра Коваленко? Он поменял несколько позиций. У меня к нему вопросов нет, пускай набирает форму", – сказал Шевченко в эфире "Профутбола".

Напомним, что обе команды открывали нынешний сезон в Одессе матчем за Суперкубок Украины. "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0.