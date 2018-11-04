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Андрей Шевченко: "Для Коваленко это очень важный гол" https://www.segodnya.ua/img/article/11854/86_main.1541315642.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11854/86_tn.1541315642.jpg Новости Главный тренер сборной Украины побывал на матче "Шахтер" – "Динамо"
Александр Шовковский и Андрей Шевченко. Фото ФФУ
Александр Шовковский и Андрей Шевченко. Фото ФФУ

Андрей Шевченко: "Для Коваленко это очень важный гол"

Главный тренер сборной Украины побывал на матче "Шахтер" – "Динамо"

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче "Шахтер" – "Динамо", который состоялся в Харькове 3 ноября и принес Паулу Фонсеке первую победу над киевлянами в чемпионате Украины с апреля 2017 года, были тренеры национальной сборной Украины Андрей Шевченко и Александр Шовковский. После финального свистка Шевченко прокомментировал поединок и роли отдельных личностей в нем.

"Для Коваленко это очень важный гол, который придаст ему уверенности, – поддержал футболиста, которого раньше регулярно вызывал в сборную, Шевченко. – У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он получал больше игровой практики.

Фонсека сделал удачные замены в тот момент, когда команда в них нуждалась. Очень важно, что Тайсон восстановился. С его выходом команда очень усилилась. Такие игроки как Тайсон и Марлос важны для "Шахтера". Когда их нет, качество игры ухудшается. Отсутствие Марлоса сказывается.

"Шахтер" провел хороший матч, но мне понравилось и "Динамо", особенно во втором тайме, контроль игры. Я с удовольствием смотрел футбол. Да, мои симпатии всегда будут на стороне "Динамо". С детства болею за эту команду, но сейчас я оцениваю игру как специалист".

Ранее мы писали о том, что экс-игрок "Динамо" рассказал о конфликте Шевченко и Рианчо в сборной Украины.

А несколько дней назад Шевченко огласил список легионеров, которые вызваны на ноябрьские матчи сборной Украины.

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Источник: Football.ua
Тэги: Андрей Шевченко
 
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