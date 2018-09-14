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Аргентинец Друди покинул "Карпаты" ради работы в клубе из Чили https://www.segodnya.ua/img/article/11709/4_main.1536923093.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11709/4_tn.1536923093.jpg Новости Ранее он тренировал "Зирку" и успел поработать в "Монако"
Дарио Друди. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Дарио Друди. Фото ФК "Карпаты"

Аргентинец Друди покинул "Карпаты" ради работы в клубе из Чили

Ранее он тренировал "Зирку" и успел поработать в "Монако"

Аргентинский специалист Дарио Друди решил оставить работу во львовских "Карпатах". Теперь он будет работать в чилийском клубе "Унион" из Сан-Фелипе. Напомним, Дарио Друди выполнял функции исполнительного директора "Карпат", а впоследствии, создал ударный тренерский тандем с Олегом Бойчишиным. Напомним, что в середине августа вместо Олега Бойчишина в команду пришел Жозе Мораиш.

Друди уже работал в Украине – тренировал кропивницкую "Зирку". После увольнения из клуба, вошел в тренерский штаб "Монако", с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции.

Напомним, после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями. Сегодня же Игорь Суркис заявил, что дает Хацкевичу еще один шанс.

А несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке. Но и в этом случае отставке не было суждено состояться – президент клуба уговорил наставника продолжить работу.

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Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Дарио Друди
 
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