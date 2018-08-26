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"Арсенал" добыл первую победу в чемпионате Украины по футболу https://www.segodnya.ua/img/article/11656/58_main.1535308530.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11656/58_tn.1535308530.jpg Новости Во Львове "канониры" обыграли местные "Карпаты"
&quot;Канониры&quot; увозят три очка. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
"Канониры" увозят три очка. Фото ФК "Карпаты"

"Арсенал" добыл первую победу в чемпионате Украины по футболу

Во Львове "канониры" обыграли местные "Карпаты"

Сегодня в матче шестого тура чемпионата Украины по футболу во Львове встретились "Карпаты" и киевский "Арсенал". "Канониры" добыли свою первую победу в Премьер-лиге.

Гостям удалось открыть счет на 27-й минуте. Ориховский мастерски исполнил штрафной удар, послав мяч в верхний угол. А на 39-й минуте Гринь удвоил преимущество "канониров", замкнув передачу в штрафную.

Сократить отставание "Карпаты" могли уже в дебюте второй половины игры. На 52-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Арсенала", а Карраскаль с "точки" попал в каркас ворот. Хотя спустя три минуты львовяне таки забили – Эрбес перебросил голкипера.

На 85-й минуте киевляне остались в меньшинстве. Пирис получил красную карточку. Однако спастись "Карпаты" не успели. Победа "Арсенала" – 2:1.

Напомним, что вчера киевское "Динамо" потеряло очки в Одессе. Киевляне сыграли вничью с "Черноморцем" – 1:1.

Ранее в шестом туре был сыгран самый результативный матч нового сезона в Украине. "Шахтер" в День Независимости в донецком дерби, которое прошло в Киеве, обыграл "Олимпик" со счетом – 5:2.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Арсенал Киев, Карпаты Львов
 
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